В Украине заметно подорожали овощи и фрукты

Сегодня, 15:59

За год цены выросли также и на мясо

Овощи в марте стали дороже. Фото: AFP
Овощи в марте стали дороже. Фото: AFP

Средние цены реализации аграрной продукции в январе-марте подскочили на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 8,2%, а животноводства – на 23,2%, свидетельствуют данные официальной статистики.

В марте по сравнению с февралем сельхозпродукция подорожала на 1,6%. В частности, растениеводческая продукция подорожала на 3,1%, а животноводческая – подешевела на 5,2%.

По сравнению с мартом 2016 средние цены в прошлом месяце были выше на 11,1%. В частности, цена продукции растениеводства возросла на 8,6%, а животноводства – на 26,1%.

Ранее эксперты прогнозировали, что после Пасхи в Украине упадут цены на мясо.
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Источник:

УНИАН

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