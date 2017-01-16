В Украине заметно упала цена продажи электроэнергии оптовому рынку

Стоимость электроэнергии для ОРЭ снизилась в январе на 13%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в первой декаде января 2017 года снизилась на 13% по сравнению с третьей декадой декабря 2016 года – с 1010,56 до 878,71 грн/МВт-ч, сообщается на сайте ГП "Энергорынок".

Средняя цена продажи ГК ТЭС за 1-10 января составила 1342,1 грн/МВт-ч (-20,3% к 20-31 декабря), "Энергоатома" – 468,65 грн/МВт-ч (-8,6%), ГЭС – 679,14 грн/МВт-ч (-1,4%), ТЭЦ и др. – 1685,78 грн/МВт-ч (+8,4%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 3795,71 грн/МВт-ч (-10%).

В "Энергорынке" отмечают, что уменьшение средней цены продажи электроэнергии, в частности, связано со снижением НКРЭКУ с 1 января 2017 года тарифов на отпуск для НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго", а также уменьшением регулирующих коэффициентов, которые используются для определения цен на рабочую мощность и маневренность для ГК ТЭС.

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 1-10 января составила 55,13% по сравнению с 53,36% в третьей декаде декабря, доля ГК ТЭС –28,67% (31,14%), ТЭЦ и других станций – 9,88% (9,22%), ГЭС – 5,48% (5,55%) "зеленых" – 0,84% (0,73%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) сократилась на 16,1% – с 1136,89 до 953,5 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 6,4%, с 1385,06 до 1295,73 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за первую декаду января составила 93,7% (3 млрд 837,775 млн МВт-ч), ПНТ – 6,3% (257,931 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч.

В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).