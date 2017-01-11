В Украине заработал реестр должников

Единый реестр должников начал работу в Украине. В перечень вносятся данные о гражданах и компаниях, которых суд признал должниками и в отношении которых открыто исполнительное производство.Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Реестр является частью автоматизированной системы исполнительного производства. Как отмечают в Минюсте, он был создан, чтобы информация о невыполненных имущественных обязательствах публиковалась в режиме реального времени.

Не подлежат внесению сведения:

о должниках, которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

которые являются государственными органами, органами местного самоуправления; о должниках, которые не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев;

которые не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев; по решению неимущественного характера.

Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности.