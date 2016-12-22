В Украине зимой возникнет избыток электроэнергии – Насалик

В Украине с февраля 2017 года возникнет профицит производства электрической энергии, которая пойдет на экспорт. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Начиная с февраля, Украина будет иметь профицит электроэнергии, который не только только пойдет на экспорт. Возможно профицит, который создает атомный комплекс, будет также использоваться в таких целях как электромобили", – сказал министр.

Напомним, 20 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении оптово-рыночной цены на электроэнергию в 2017 году в среднем на 15,2% – до 1285 грн за 1 МВт/ч. Таким образом, стоимость электроэнергии была снижена впервые за 25 лет.