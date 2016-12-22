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В Украине зимой возникнет избыток электроэнергии – Насалик http://www.segodnya.ua/img/article/7820/65_main.1482412550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/65_tn.1482412550.jpg Экономика "Лишнее" электричество планируют направить на экспорт

В Украине зимой возникнет избыток электроэнергии – Насалик

Сегодня, 15:14

"Лишнее" электричество планируют направить на экспорт

Насалик прогнозирует профицит электроэнергии. Фото: AFP
Насалик прогнозирует профицит электроэнергии. Фото: AFP

В Украине с февраля 2017 года возникнет профицит производства электрической энергии, которая пойдет на экспорт. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Начиная с февраля, Украина будет иметь профицит электроэнергии, который не только только пойдет на экспорт. Возможно профицит, который создает атомный комплекс, будет также использоваться в таких целях как электромобили", – сказал министр.

Напомним, 20 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении оптово-рыночной цены на электроэнергию в 2017 году в среднем на 15,2% – до 1285 грн за 1 МВт/ч. Таким образом, стоимость электроэнергии была снижена впервые за 25 лет.
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Источник:

УНН

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