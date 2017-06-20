В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР

Сегодня, 18:13

Как отмечается, прибытие груза ожидается в середине июля

Второе судно с антрацитом направляется в Украину из ЮАР. Фото: dontimes.com.ua
Второе судно с антрацитом направляется в Украину из ЮАР. Фото: dontimes.com.ua

Из ЮАР в Украину направилось второе судно с дефицитным углем антрацитом, который по прибытию будет отгружаться на украинские теплоэлектростанции. Об этом сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.

"В субботу балкер c 75 тыс. тонн угля вышел из порта Ричардс Бей. Сейчас он проходит возле самой южной точки африканского континента", – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что прибытие судна с углем ожидается в середине июля.

Как сообщалось, 25 мая в Украину прибыло первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для Криворожской и Приднепровской ТЭС. Топливо было поставлено по контракту, который заключила компания ДТЭК. Всего компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля в ЮАР.
Украина, ЮАР, уголь, ДТЭК, судно, Антрацит

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