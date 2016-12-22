Веерных отключений света зимой не будет – Насалик (видео)

Министр говорит, что ТЭС и ТЭЦ без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы

Веерных отключений света зимой не будет. В этом убежден министр энергетики Игорь Насалик.

Энергобаланс страны впервые подготовили вовремя, отчитывает чиновник.

Украинские ТЭС и ТЭЦ, которые летом работали на пике возможностей, справились с задачей и сейчас без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы.

А с февраля 2017 года, когда несколько блоков атомных станций вернутся в работу после ремонта, в стране будет избыток электроэнергии, и ее будут продавать за границу.

"Экспорт нашей электроэнергии, который даст дополнительный ресурс – финансовый, валютный для развития нашего государства. Украина полностью обеспечена необходимыми энергоресурсами для прохождения отопительного сезона 2016 -17 года", – заверил Насалик.

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