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Веерных отключений света зимой не будет – Насалик (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/98_main.1482431183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/98_tn.1482431183.jpg Экономика Министр говорит, что ТЭС и ТЭЦ  без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы

Веерных отключений света зимой не будет – Насалик (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:25

Министр говорит, что ТЭС и ТЭЦ  без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы


Веерных отключений света зимой не будет. В этом убежден министр энергетики Игорь Насалик.

Энергобаланс страны впервые подготовили вовремя, отчитывает чиновник.

Украинские ТЭС и ТЭЦ, которые летом работали на пике возможностей, справились с задачей и сейчас без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы.

А с февраля 2017 года, когда несколько блоков атомных станций вернутся в работу после ремонта, в стране будет избыток электроэнергии, и ее будут продавать за границу.

"Экспорт нашей электроэнергии, который даст дополнительный ресурс – финансовый, валютный для развития нашего государства. Украина полностью обеспечена необходимыми энергоресурсами для прохождения отопительного сезона 2016 -17 года", – заверил Насалик.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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