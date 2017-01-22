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Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги http://www.segodnya.ua/img/article/7906/61_main.1485114819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/61_tn.1485114819.jpg Экономика Необходимость в новых банкнотах возникла из-за финансовой реформы

Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги

Сегодня, 21:54

Необходимость в новых банкнотах возникла из-за финансовой реформы

Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги, фото НТВ
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги, фото НТВ

Венесуэла начала выпускать новые вертикальные банкноты достоинством от 500 до 20 тысяч боливаров. Об этом сообщает BBC News.

До этого момента самой крупной банкнотой были 100 боливаров (на ней изображение также было ориентировано вертикально). По информации BBC News, сейчас на черном рынке 20 тысяч боливаров стоят менее шести долларов (почти 400 рублей по текущему курсу).

Необходимость в новых банкнотах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров.

В конце ноября 2016 года газета The Independent сообщила, что в Венесуэле из-за резкого падения курса национальной валюты магазины вынуждены принимать купюры на вес.

Кроме того, в прошлом году власти Венесуэлы запретили банкам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тысяч боливаров (около пяти долларов) в день.

Венесуэла серьезно пострадала от снижения нефтяных цен в 2014 году. Из-за сильной зависимости бюджета от экспортной выручки и проблем с производством внутри страны, в Боливарианской Республике начался голод и дефицит товаров первой необходимости.

По прогнозам МВФ, инфляция в стране в 2017 году составит 1640 процентов.
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Источник:

Lenta.ru

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