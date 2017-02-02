Власть резко сократила зарплатные долги перед шахтерами

Задолженность государства перед горняками за месяц уменьшилась на 75%

Задолженность по выплате зарплат шахтерам, работающим на государственных шахтах к 1 января 2017 года уменьшилась за месяц на 176 млн 95,9 тыс. грн или на 83% по сравнению с 1 декабря 2016 года, Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

По сравнению с январем 2016 года, задолженность уменьшилась на 75,5%.

Таким образом, задолженность государства перед горняками составила 36,9 млн грн.

Всего по состоянию на 1 января 2017 года на государственных предприятиях Минэнергоугля Украины, находящихся на подконтрольной украинской власти территории, общая задолженность по выплате заработной платы составила 55,6 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2016 года задолженность по выплате заработной платы работникам государственных предприятий Минэнергоугля на подконтрольных украинской власти территориях составляла 167,199 млн грн, в т.ч. перед госшахатами – 147, 748 млн грн.

Напомним, осенью 2016 года Кабмин перераспределил предусмотренные для Минэнерго 52,757 млн грн из общего фонда госбюджета на 2016 год на выплату зарплаты шахтерам за счет сокращения финансирования других программ в угледобывающей отрасли.