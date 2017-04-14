Внедрение 4G в Украине стало еще ближе

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение выдать на конкурсной или тендерной основе лицензии на пользование радиочастотным ресурсом с использованием радиотехнологии мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) в 12 областях, а также в Севастополе и Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение НКРСИ приняла на основании выводов и предложений, полученных по результатам выполнения научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины и разработке предложений по внедрению системы мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE).

Так, лицензии будут выданы в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях. Кроме того, лицензии будут выданы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Напомним, ранее в НКРСИ сообщали, что тендер по внедрению технологии связи 4G (LTE) состоится до октября 2017 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года. Народные депутаты уже внесли в Верховную Раду Украины законопроект о радиочастотном ресурсе, предусматривающий внедрение связи стандарта LTE (4G) в Украине.