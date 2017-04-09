Во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе

Стоимость пикника в этом году снизилась из-за мяса и шампуров. Дороже всего пикник обойдется в Харьковской области, а бюджетно можно погулять на Львовщине

С приходом тепла в стране стартовал и шашлычный сезон. "Сегодня" узнала, во сколько в этом году обойдется "боекомплект" на четверых в пяти крупнейших областях и Киеве (см. инфографику).

В целом по стране шашлычный набор по сравнению с прошлым годом подешевел. Это связано с тем, что в регионах упали в цене шашлычная свинина и инвентарь для пикника — пледы и шампуры (по Киеву данных нет — Авт.). А вот если все снаряжение у вас уже есть — тогда в регионах смета будет примерно 150 грн без алкоголя.

Как оказалось, самую бюджетную вылазку могут организовать жители Львовщины, а вот прилично потратиться на шашлыки придется отдыхающим в Днепропетровской области (см. инфографику). Кроме того, ни один пикник не обойдется без одноразовой посуды (около 16 грн за набор из 10 вилок, тарелок и стаканов), кетчупа (8—18 грн за упаковку в 300 г) и бутыля питьевой воды (18—22 грн за 6 л), цены на которые по всей стране примерно одинаковые.