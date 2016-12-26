Во сколько украинцам обойдется новогодний стол и в каком супермаркете выгоднее покупать продукты

В этом году в Украине значительно выросли цены: по итогам года уровень инфляции достигнет 12%, предполагают в Кабмине. Лидером роста цен за прошедший год стала "молочка", отмечает аграрный эксперт Алексей Дорошенко. Так, сливочное масло за прошедший год подорожало на 38 гривен (40%). На 7% подорожал социальный хлеб и на 13,3% картофель. Расходы украинцев на продукты, по данным статистики, в третьем квартале этого года составили 46%. При этом во втором квартале украинцы "проедали" 42,3% дохода.

Уже сейчас эксперты отмечают предновогоднее подорожание на отдельные продукты. При этом стоимость праздничного стола зависит не только от набора продуктов, но и от супермаркета. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, во сколько обойдутся украинцам новогодние деликатесы, если покупать их в разных магазинах.

Рейтинг супермаркетов: где дешевле

В "новогоднюю корзину" попали: икра, лосось, сельдь, масло, колбаса, сыр, ветчина, грудинка, мандарины, бананы, шампанское, майонез, оливки, огурцы маринованные, сок и минеральная вода. Цены на перечисленные товары сравнивались в девяти самых популярных супермаркетах Киева.

Красная икра (60 г) обойдется киевлянам от 46,99 до 75,99 гривни. Дешевле всего "деликатес" продают в супермаркете "Кишеня", на втором месте "Фуршет" (почти 1,5 гривни дороже). В то же время покупателям "Варуса" придется заплатить за баночку почти 76 гривен.

Лососевое филе (180 г) дороже всего в "Кишене" (140,8 гривни), а дешевле всего в АТБ (всего 94,8 гривни), на втором месте – "Фуршет" (109,8 гривни), а на третьем – "Ашан" (109,9 гривни).

Филе сельди Матиас (250 г) обойдется от 39,99 до 54,99 гривни. Дороже всего сельдь стоит в супермаркете "Билла", а самая дешевая рыба продается в "Эко". В тройку супермаркетов с низкими ценами на филе сельди также попали "Фуршет" и "Ашан".

Цена на сыр (Российский, 700 г) колеблется от 83,24 до 111,9 гривни. Выгоднее всего молочный продукт покупать в "Ашане", на втором месте "Эко" (86,8 гривни), а на третьем – "Фуршет" (89,9 гривни). При этом среди самых дорогих супермаркетов: "Сильпо" (103,5 гривни), "АТБ" (104,8 гривни) и "Варус" (111,9 гривни).

Палка Московской колбасы (400 г) стоит от 59,5 до 83,84 гривни. Дешевле всего колбаса продается в "Ашане", на втором месте "Фуршет" (59,6 гривни), а на третьем "АТБ" (61,5 гривни). В тройку самых дорогих супермаркетов попали "Билла" (76,4 гривни), "Сильпо" (79,9 гривни) и "Эко" (83,84 гривни).

В то же время Шампанское (Советское, 0,75 литра) можно смело покупать в любом из вышеперечисленных супермаркетов: цены почти везде одинаковые – 69,90 гривни (в "Фуршете" 69,94 гривни).

Что обычно дорожает к Новому году

Зимой борщовый набор дорожает почти в 1,5 раза, рассказывает эксперт аграрных рынков УКАБ Евгений Дворник. "Это связано с тем, что стоимость хранения постоянно растет – поднимаются тарифы на электроэнергию, отопление. Это все закладывается в себестоимость продукции. В пик сезона овощей мы их экспортируем по низкой цене, а когда сезон проходит, мы их импортируем из Беларуси и других стран. Поэтому собственность овощей зимой зависит от курса доллара", – отмечает эксперт.

Уже к концу зимы начнется рост стоимости гречки, в результате в начале следующего года стоимость крупы может достигнуть 30 гривен.

"Это связанно с тем, что именно в конце августа-сентябре приходит сезон сбора урожая. Цена уменьшается. В этом году площади были больше, поэтому цены будут снижаться до ноября-декабря, а потом, ближе к концу зимы, цены снова вырастут. Это связано с тем, что предложение снижается, а предложение остается на том же уровне. Но по нашим прогнозам украинского производства достаточно для удовлетворения внутренних потребностей", – поясняет Евгений Дворник.

Стоимость риса не изменится при условии стабильного курса гривни (эту крупу Украина импортирует), молочка подорожает за зиму на 10%, а свинина зимой подешевеет в среднем на 7%. При этом эксперт аграрных рынков отмечает, что за несколько недель до нового года цены пойдут вверх, а после праздников снова снизятся.

Отметим, правительство в следующем году прогнозирует инфляцию на уровне 8,1%. Для сравнения, инфляция в этом году – 12%, в 2015-м – 43%.