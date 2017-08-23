Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

Сегодня, 07:28

Сейчас время покупать картофель, а вот с сахаром можно не спешить

Делать запасы можно, даже если нет погреба. Фото: архив
Делать запасы можно, даже если нет погреба. Фото: архив

Конец августа-начало сентября — самое время для того, чтобы сделать запасы на зиму. Экономия двойная — дешевле (особенно если покупать овощи и корнеплоды на оптовых рынках) и не надо тратить время на еженедельные походы за парой кг картофеля и деньги, если ездить на шопинг автомобилем. Но есть у экономии и обратная сторона: как сохранить купленное, если нет погреба. 

ЧТО ПОЧЕМ

Как показал мониторинг "Сегодня", нынче цены на оптовых рынках в 1,5—2 раза ниже, чем в розницу на базарах, а тем более в супермаркетах. Так что, истратив сейчас пару тысяч гривен, за зиму можно сэкономить столько же, а то и больше. Правда, цены на овощи нынче кусаются: капуста, свекла, морковь, лук за год подорожали примерно вдвое. Лишь картофель относительно дешевле, хотя тоже прибавил в цене 1—1,5 грн на килограмме. Зато помидоры подешевели почти вполовину из-за хорошего урожая — отборные можно купить по 5—5,5 грн/кг, а "на сок" — даже по 3,5—4. Практически не изменилась за год цена на муку, а сахар даже подорожал на символические 50—70 коп./кг.

Но для обеспечения семьи из трех человек запасами продовольствия на 6—7 месяцев надо истратить на закупку такого же количества припасов на 25% больше, чем год назад (см. инфографику). По подсчетам "Сегодня", в деньгах это обойдется в 2860 грн, или на 560 грн больше, чем год назад.

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ЗАПАСАЕМСЯ

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко советует покупать овощи и корнеплоды сейчас, пока цены на минимуме. "Подешеветь еще больше в сентябре могут разве что картофель и капуста, и то не факт, так как пока неясно, каким будет их урожай. Свекла, морковь в октябре начнут постепенно дорожать, и к новому сезону цена вырастет на 20% от нынешней только за счет расходов на хранение", — анализирует Дорошенко. В то же время, по мнению эксперта, пока стоит повременить с закупками сахара и, если не удастся купить его на 2—3 грн ниже рыночной цены у фермеров (которые получают сахар в обмен за сданную на сахзаводы свеклу, потом продают на рынках), то брать "песок" впрок вообще не стоит, ведь цены на него у нас уже практически мировые. Аналитик одной информкомпании Дмитрий Луцык прогнозирует подорожание муки: "Во время сбора урожая цены на зерно обычно снижаются, но в этом году они даже немного выросли. Осенью цены станут еще выше и будут медленно расти до конца года, — отмечает Луцык. — Так, из-за роста цен на зерно в соседних странах наша тонна пшеницы 3-го класса — на 300 грн — до 4500 грн. Из-за чего цены на муку вырастут примерно на 10% (на 70—80 коп./кг)".

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

Эксперт агрорынков Федор Рыбаков советует тем, у кого нет погреба, вкладываться в консервацию — банки с помидорами, кабачками, можно хранить даже в кладовой. А цена на них получится вдвое ниже, чем в магазине. Рачительные хозяйки научились хранить овощи и без погреба, сразу превращая их в заправку для борща. "Я закатываю в банки овощи для основы на борщевой набор, — рассказала нам Раиса Никитченко. — Это очень выгодно не только для себя, так как уже не первый год продаю такую продукцию постоянным клиентам".

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ОПЫТ: ЭКОНОМИМ С ДАЧЕЙ И ИНТЕРНЕТОМ

Хорошим подспорьем для семейного бюджета может стать дача. При условии, что сажать то, что стоит дорого: это ягоды, а также огурцы и помидоры. "У нас 6 соток, но мы с них выжимаем по максимуму, — рассказала нам пенсионерка Екатерина Бурлюк. — Несмотря на неурожай в этом году косточковых, мы уже сварили около 20 л варенья из ягод, заморозили 60 л свежих ягод, законсервировали 120 л огурцов, помидоров, томатного сока. Хватит и себе, и детям. Прикинув, сколько стоит купить это все на рынке или в магазине, то даже с учетом расходов на удобрения, сахар, соль и т. д., а также на топливо для автомобиля, мы в оказались в плюсе примерно на 2000 грн. Плюс экологически чистая еда".

А вот киевлянин Сергей Дмитрук уже второй год подряд экономит благодаря интернету: "Сейчас в сети тысячи объявлений от фермеров и оптовых торговцев. Если брать оптом — от 40 кг, то еще и доставляют прямо в квартиру. Удобно — выбрал, оплатил — или карточкой, или наличкой — и никуда ездить не надоо. Правда, есть риск нарваться на аферистов".
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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