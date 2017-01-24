Восточной Европе грозит серьезный кризис – The Economist

Страны Восточной Европы за последние 20 с лишним лет испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, в первую очередь, из-за "оттока мозгов" и эмиграции рабочей силы в более развитые страны, и в ближайшее время ситуация может только усугубиться, пишет The Economist.

"Бывшие коммунистические страны в 2004 году присоединились к ЕС, надеясь превратиться в Германию или Великобританию, но вместо этого значительная часть рабочей силы просто переехала в эти богатые западные страны. Еще хуже ситуация обстоит в постсоветских странах, которые или до сих пор находятся в орбите России, или же активно борются за выход из нее, как например, Украина", – отмечает издание.

Трудоспособное население Латвии сократилось на четверть с 2000 года. Треть тех, кто закончил университеты с 2002 до 2009 года эмигрировали уже в 2014 году. Опрос среди болгарских студентов-медиков свидетельствуют, что 80-90% из них планируют эмигрировать после завершения обучения.

Экономист Стасис Якелиунас говорит, что Литва постоянно теряет работников. Деньги от ЕС на обновление инфраструктуры помогли, но сокращение трудоспособного населения отпугивает инвесторов и вредит экономическому росту.

Согласно прогнозам МВФ, некоторые страны в Восточной Европе ежегодно теряли по 0,6-0,9% ВВП за период от 1999 до 2014 года. К 2030 году ВВП на душу населения в Болгарии, Румынии и некоторых балтийских странах будет ниже, чем он бы мог быть без емиграции.

Все это бьет по бюджету страны, ведь, к примеру, пенсии, на которые приходится половина государственных расходов в Восточной Европе, остаются самой большой тревогой. В 2013 году в Латвии было 3,3 трудоспособных взрослых человека на каждого пенсионера.

Такой же уровень в Великобритании и Франции. К 2030 году эта пропорция сократится до всего лишь двух трудоспособных на одного пенсионера. Британии и Франции это не грозит до 2060 года. Страны поднимают пенсионный возраст. Доходы уже начали уменьшаться, оставляя меньший простор для сокращений.

Как и ВВП, социальные расходы в Болгарии, Румынии и странах Балтии составляют примерно половину от того, что тратят в богатых странах Европы. Не сумев убедить людей остаться, правительства пытаются заманить их назад, вдохновившись успехом Ирландии и Южной Кореи.

Например, программа "Создавай для Литвы" вернула домой всего чуть больше 100 литовцев за 5 лет. Среди тех, кто вернулся, депутат, заместитель мэра, несколько советников премьер-министра. Но привлечь литовских врачей и инженеров сложнее.

Исследования показали, что квалифицированных работников из Восточной Европы заставляет переехать за границу качество институтов в богатых странах, таких как образовательная система. Неквалифицированных работников привлекают социальные условия. Данные о мигрантах, которые вернулись, очень скромные.

Экономист Danske Bank Рокас Граяускас говорит, что высокие затраты на работников толкает компании к автоматизации. Работы уже выполняют некоторую работу, которую еще недавно делали люди.

Некоторые же страны ищут другой выход, поощряя к иммиграции граждан бедных соседей. Население Эстонии стремительно сокращалось на протяжении 1990-х годов. Но последние два года оно росло благодаря иммигрантам из Украины, Беларуси и России.

"Впрочем, иммиграция не может заполнить пробелы, которые возникли из-за "оттока мозгов". Почти все из 400 тысяч украинцев, которые получили разрешения на постоянное проживание в Польше в 2015 году, работают в агросекторе или на строительстве", – отмечает The Economist.

В это же время, около 30% эмигрантов из Польши имеют высшее образование. Для тех, кто покинул Восточную Европу, свобода жить и работать, где захочется, стала большим преимуществом. 2Но родные страны эмигрантов предстали перед серьезным вызовом. Им нужно научиться, как привлекать работников, или же придется поступиться своей экономикой", – резюмирует издание.