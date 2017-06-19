Все, что нужно знать о пенсионной реформе: главные новшества, новые условия и размеры выплат

В Украине уже в октябре этого года могут отменить "налоги" на пенсии и "осовременить" выплаты. Если парламент поддержит проект пенсионной реформы, действующие пенсионеры станут богаче, а формулу расчета выплат изменят. Кроме того, уже в январе следующего года изменится требования для получения трудовой пенсии. Сайт "Сегодня" собрал главные нововведения, которые коснутся всех украинцев после проведения пенсионной реформы.

Пенсии осовременят

В октябре этого года 5,6 миллионам украинцев пересчитают пенсии. Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Пенсия зависит от средней зарплаты по стране за три года, стажа и собственной зарплаты. Сейчас часть пенсионеров получают выплаты с учетом средней зарплаты в 1197,9 гривни, этот показатель планируют "осовременить" до 3764 гривен.

К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1197,91 * 1 * 0,47 = 562,9 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1312 гривен, еще 749,1 гривни доплачивают из Пенсионного фонда. После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1312 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

Формулу расчета пенсий изменят, а необходимый стаж – повысят

На данный момент каждый год стажа при расчете пенсии умножают на коэффициент 1,35. Правительство планирует в рамках реформы снизить этот коэффициент до 1. Эксперты в сфере пенсионного обеспечения поясняют: в результате размер пенсий для тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, снизится как минимум на 35%. Кроме того, изменятся и требования для получения минимальной пенсии. В следующем году для получения минимальной пенсии нужно иметь как минимум 25 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев.

Если к 2028 году наработать только 30 лет стажа, придется либо покупать недостающий стаж, либо работать до 63 лет. В презентации Кабмина говорится о том, что в 2028 году в 60 лет на пенсию смогут выйти только примерно половина украинцев пенсионного возраста. 40% выйдут на заслуженный отдых в 63 года, 5% – в 65 лет. Тем, кто дорабатывать не хочет, предлагают покупать стаж – один год стоит 16 896 гривен. Купить можно будет до двух лет стажа. Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил о том, что речь о повышении пенсионного возраста в рамках реформы не идет. Однако, фактически, для половины украинцев пенсионный возраст все-таки повысили.

Тем, кто не имеют право на пенсию по возрасту из-за нехватки стажа, положена социальная помощь в размере 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. На данный момент это от 400 гривен в месяц. "Социальную пенсию" в Украине получают меньше 100 тысяч украинцев. После ужесточения требований для получения пенсии по возрасту, количество "социальных пенсионеров", предполагают эксперты, может вырасти в несколько раз.

Накопительный уровень могут ввести в 2024-м

В одном из законопроектов о пенсионной реформе накопительный уровень планировали ввести уже в этом году. Если бы документ приняли, всем украинцам младше 35 лет пришлось бы дополнительно к единому соцвзносу (а это 22% от зарплаты) платить в этом году 2%, а в 2022-м – 7%. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могли бы добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы. Действующих пенсионеров нововведения не коснулись бы.

Накопительный уровень должен работать параллельно с солидарным. После выхода на пенсию украинцы смогут получить сразу две выплаты с обоих фондов. Это позволит увеличить общий размер их пенсии. Средства на накопительных счетах должны инвестироваться в экономику, а заработанными процентами пополняться сбережения населения. Это бы позволило компенсировать инфляцию.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, согласно действующему законодательству, запустить накопительный фонд должны только после ликвидации дефицита Пенсионного фонда. Премьер-министр Владимир Гройсман предполагает, что ликвидировать дефицит можно только в 2024-м. Тогда и может полноценно заработать накопительный уровень. В этом году в бюджете ПФ предусмотрен дефицит в размере 141 миллиарда гривен.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, если бы в Украине запустили государственный обязательный накопительный уровень, все риски пришлось бы брать на себя государству. А с учетом того, что в Украине отсутствует фондовый рынок и объектов для инвестиций, которые могли бы не только компенсировать инфляцию, но и приумножить собранные средства, не так уж и много, рисков в этой сфере достаточно много.

"Налог" для работающих пенсионеров в 15% отменят

Сейчас примерно 500 тысяч работающих пенсионеров получают только 85% от пенсии. Правительство планирует отменить налог и выплачивать работающим украинцам на "заслуженном отдыхе" полную пенсию.

Если "налог" действительно отменят, полмиллиона украинцев получат пенсию за октябрь примерно на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен. Дело в том, что согласно 47 статьи закона "Об общегосударственном пенсионном страховании", работающие украинцы имеют право только на 85% от заработанной пенсии. Остальное – остается государству. Если после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию. При этом эксперты отмечают, удерживание 15% от пенсии это не налогообложения, а неполная выплата.

"Именно в налогообложении пенсий не учитывается, работает пенсионер или нет. Если человек работает и имеет пенсию выше 150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, ему выплачивают 85% от пенсии. Это не налогообложение, это неполная выплата", – поясняет Лидия Ткаченко.