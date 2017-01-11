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Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7871/22_main.1484124645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/22_tn.1484124645.jpg Экономика В докладе отмечается прогресс в проведении реформ финансовой системы страны

Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины

Сегодня, 10:50

В докладе отмечается прогресс в проведении реформ финансовой системы страны

Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины. Фото: AFP
Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины. Фото: AFP

Всемирный банк (ВБ) обнародовал новый прогноз по росту экономики Украины в 2017 году. Данные об этом опубликваны в докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы".

Согласно докладу, ВБ сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.

При этом в докладе отмечается прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, а также в реформировании энергетического и банковского секторов.

"ВВП Украины будет расти на фоне улучшения положения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года", – говорится в документе.

Напоним, аналитики группы ICU оценивают рост ВВП Украины по итогам 2016 года в размере 1,5 – 1,6%, а в 2017 году прогнозирует экономический рост на 2,3%. 
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Источник:

УНИАН

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