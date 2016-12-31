Всемирный банк предоставит кредит Украине на покупку газа

Киев договорился о новом кредите на газ

Нафтогаз подписал кредитное соглашение на 478,285 миллионов евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Последняя подпись в этом году", – отметил Коболев.

Ранее сообщалось, что деньги пойдут на закупку газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

Также отметим, что всего Украина хочет получить кредитов в 2017 году на почти 8 миллиардов долларов.