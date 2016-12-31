Всемирный банк предоставит кредит Украине на покупку газа
Киев договорился о новом кредите на газ
Нафтогаз подписал кредитное соглашение на 478,285 миллионов евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.
Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Последняя подпись в этом году", – отметил Коболев.
Ранее сообщалось, что деньги пойдут на закупку газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.
Также отметим, что всего Украина хочет получить кредитов в 2017 году на почти 8 миллиардов долларов.
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