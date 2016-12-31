Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Всемирный банк предоставит кредит Украине на покупку газа http://www.segodnya.ua/img/article/7848/78_main.1483148756.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/78_tn.1483148756.jpg Экономика Киев договорился о новом кредите на газ

Всемирный банк предоставит кредит Украине на покупку газа

Сегодня, 02:00

Киев договорился о новом кредите на газ

Кредитное соглашение на полмиллиарда евро подписано с Всемирным банком, фото dontimes.com.ua
Кредитное соглашение на полмиллиарда евро подписано с Всемирным банком, фото dontimes.com.ua

Нафтогаз подписал кредитное соглашение на 478,285 миллионов евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Последняя подпись в этом году", – отметил Коболев.

Ранее сообщалось, что деньги пойдут на закупку газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

Также отметим, что всего Украина хочет получить кредитов в 2017 году на почти 8 миллиардов долларов.
кредит, киев, нафтогаз, евро, всемирный банк, соглашение, подпись, Андрей Коболев

Вы сейчас просматриваете новость "Всемирный банк предоставит кредит Украине на покупку газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Цену на газ в Украине могут снизить. Фото: AFP

В Украине могут снизить тарифы на газ

Вчера, 16:35

Глава "Нафтогаза" Коболев обещает, что цены упадет в случае победы над "Газпромом" в суде

Власть

АМКУ оштрафовал аффилированные со Злочевским структуры. Фото: AFP

Антимонопольный комитет оштрафовал структуры Злочевского на 3,1 млн грн

Вчера, 15:04

Аффилированные с экс-министром экологии приобрели компанию без разрешения АМКУ

Экономика

"Газпром" под Новый год навредил Украине

29 Декабря, 11:44

Российский монополист усложняет транзит газа в Европу, жалуются в "Укртрансгазе"

Экономика

В "Укртрансгазе" жалуются на "Газпром"

Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях

29 Декабря, 09:23

"Укртрансгаз" вновь зафиксировал резкое снижение давления на входе в ГТС Украины

Экономика

Гройсман хочет, чтобы Украина тратила свой газ. Фото: AFP

Украина за три года перейдет на собственный газ - Гройсман

28 Декабря, 13:46

Премьер надеется на развитие добычи голубого топлива из сланца

Экономика

Одесский припортовый завод наращивает долги перед "Нафтогазом". Фото: dumskaya.net

Кабмин взялся за долги Одесского припортового завода

28 Декабря, 13:39

Долги ОПЗ перед "Нафтогазом" будут реструктуризированы на два года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.