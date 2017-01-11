Всемирный банк ухудшил экономический прогноз для всего мира

За прошедший год мировой ВВП показал самый слабый рост за посткризисный период

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2017 и 2018 годах на 0,1 процентных пункта (п. п.), до 2,7% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в опубликованном обзоре Глобальные экономические перспективы.

Аналитики отмечают, что в 2016 году мировая экономика выросла на 2,3%. По их оценкам, это самые слабые темпы подъема за посткризисный период.

Темпы глобального экономического роста в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживающих экономическую активность в странах-экспортерах сырья, при сохранении устойчивого внутреннего спроса в развивающихся странах-импортерах сырья.

Вместе с тем эксперты ухудшили прогнозы на 2017 год, как для развитых государств, так и для стран с развивающейся экономикой. Так, в развитых странах экономический подъем составит 1,8% в текущем году (прежний прогноз – 1,9%), в странах с развивающейся экономикой – 4,2% (ранее – 4,1%). В 2018 году темпы роста составят соответственно 1,8% и 4,6%, прогнозируют в ВБ.

Напомним, в 2016 году экономический подъем в развитых странах составил 1,6%, а в развивающихся странах – 3,4%.

Ранее в Goldman Sachs назвали ТОП-3 угрозы для экономики. По мнению аналитиков риски есть в разных регионах мира.