Второе высшее онлайн: как получить диплом Гарварда удаленно и дешево

Интернет-глобализация позволила людям получать комфортный доступ к новым знаниям: литературу можно читать по телефону, английский язык — изучать по аудиокнигам и т.д. Системный переворот в современном обучении стал возможен благодаря появлению mooc — massive open online courses, что в переводе означает массовые открытые онлайн курсы. Представители самых разных профессий — дизайнеры, экономисты, программисты или математики получили возможность повышать свою квалификацию и получать новые знания практически бесплатно! А все потому, что ведущие вузы мира, в частности Гарвард или Принстон, начали выставлять в интернете свои эксклюзивные курсы. Как правило, желающие могут прослушать их бесплатно, а если онлайн-студенту нужен сертификат о пройденном mooc — нужно сдать экзамены и заплатить небольшой взнос, который составляет, как правило, от $25 до $150. Согласитесь, сумма в 600—4000 грн — вполне подъемная, если учесть, что за эти деньги можно получить даже заветную корочку MBA! "Сегодня" решила изучить перспективы и риски онлайн-образования mooc, которое может стать в будущем серьезной альтернативой получению второй "вышки", и разобралась, что для этого нужно.

СУТЬ. Первые курсы mooc появились за границей на рубеже 2010-х и сразу получили сумасшедший успех среди людей, жаждущих новых знаний. Так, согласно статистике агрегатора массовых онлайн-курсов Class-Central, если в 2014 году число студентов mooc составляло 17 млн человек, то уже в 2015-м их количество выросло до 35 млн! Такими же семимильными темпами растет и база самих курсов: если в 2014-м количество mooc было зафиксировано на отметке 2600, то уже в начале 2016-го эта цифра подскочила до 4200. Примечательно, что такие онлайн-курсы все активнее предоставляют ведущие вузы мира — Гарвард, Стэнфорд, Принстон и т.д. В целом же в этом году обучение в формате mooc подготовили уже более 550 учебных заведений мира. Причем тематика такого онлайн-обучения может быть полезна и технарям, и гуманитариям, поскольку предоставляет новые знания в области программирования, бизнеса, психологии, экономики, математики, физики и т.д. К примеру, сейчас только в направлении "бизнес и менеджмент" можно найти свыше 900 курсов для разного уровня слушателей — и студентов-первокурсников, и топ-менеджеров крупных компаний. Как правило, все эти знания желающие могут получить, просто зарегистрировавшись на специальных обучающих платформах, которых сейчас насчитывается уже несколько десятков. Но лидерами в системе онлайн-обучения сейчас по праву признаны Coursera, EDX, Udacity, Khan Academy и др.

МВА. Дистанционное обучение в формате mooc дало шанс многим людям осуществить их заветную мечту — получить знания на уровне магистра бизнес-администрирования (МВА). Эта квалификационная степень в менеджменте, напомним, подразумевает способность выпускника выполнять работу руководителя среднего или высшего звена. Еще пару лет назад образование МВА было доступно не всем: стоит оно дорого, особенно — в Лондонской школе экономики, и требует не один год "аудиторных занятий". Но теперь можно воспользоваться преимуществами mooc и получить образование формата МВА дистанционно.

Как это сделать? Все просто. Для начала нужно подыскать усредненный перечень дисциплин, которые соответствуют степени магистра бизнес-администрирования. В настоящее время единой стандартизированной программы MBA не существует, но основными предметами для этой специальности являются учет, финансы, маркетинг, менеджмент, микро- и макроэкономика, операционный менеджмент, управление человеческими ресурсами, стратегический менеджмент, этика, лидерство, предпринимательство и управление информационными системами. На основании этого перечня можно, например, на платформе Coursera подобрать соответствующие дисциплины (каждая длится где-то 2—10 недель). Эти курсы можно либо изучить бесплатно, либо пройти обучение с тестами и экзаменами на платной основе, после чего получить сертификат. Это обучение можно проходить не только у компьютера на работе или дома, но и загрузить мобильное приложение: это позволит обучаться в дороге.

Шпаргалка для новичков: как правильно учиться онлайн

Несмотря на существование в Сети огромного количества ресурсов, предоставляющих возможность интерактивного обучения через интернет, есть среди них и бесспорные лидеры, сотрудничающие с лучшими вузами мира. К примеру, портал Coursera предоставляет курсы от Стэнфордского, Принстонского и Эдинбургского университетов, а также Калифорнийского технологического института. "Академия Хана" и EDX сотрудничают с Массачусетским технологическим институтом и Гарвардом. А вот ресурс Udacity работает не только с университетами, но и с передовыми гигантами — Google, Facebook, Nvidia. Кроме того, несколько лет назад Гугл пожертвовал $2 млн "Академии Хана" на создание большего количества курсов и перевод их на десяток популярных языков мира.

Можно, впрочем, уйти от конкретных ресурсов и использовать агрегаторы массовых онлайн-курсов: coursetalk.org или class-central.com. На них можно найти большинство существующих курсов и тут же подать заявку. Конечно, солидным плюсом станет знание английского языка — большинство направлений сегодня существуют именно в такой версии. Хотя Coursera, сотрудничающая с Высшей школой экономики, некоторые курсы ведет на русском. Ну а для желающих обучаться на украинском существует Prometheus.

Если говорить о продолжительности курса, он может занять 2—18 недель, в зависимости от выбранного направления и ресурса. К примеру, чтобы обучиться алгоритмам в программировании на Coursera, нужно потратить 6 недель и заниматься придется по часу-полтора в день. Есть и более продолжительные варианты: к примеру, онлайн-курс матанализа придется проходить 4 месяца, выделяя до 6 часов в неделю.

ОТ А ДО Я. Зарегистрироваться и пройти курс может любой желающий — обучение на этих ресурсах бесплатно. Что касается самого обучения, то процесс прост. Для начала нужно зарегистрироваться на одном из ресурсов и выбрать нужный курс. Обучение будет состоять в основном из лекций и вебинаров (семинаров в режиме онлайн). Их можно прослушать в удобное время. После этого каждому интернет-студенту выдаются задания по теме, которые нужно выполнить к конкретному сроку. Это могут быть тесты, эссе или практические задания (в случае с программированием, например, надо написать мини-программу). Непонятные моменты можно прояснить на форумах того же ресурса — у других учеников или преподавателей. Для большинства направлений есть возможность заказать сертификат-подтверждение обучения — в электронном или реальном виде. Сертификат по итогу некоторых курсов можно получить бесплатно, но за большинство все же придется платить. Например, "Сегодня" записалась на курс "Тригонометрия" ресурса Coursera, и даже прошла первый урок. Продолжительность обучения составит 9 недель, а подтверждение, что мы прошли курс, обойдется в $49.

Советы от опытных самоучек

Украинцы уже давно стремятся повышать квалификацию посредством прохождения зарубежных онлайн-курсов. Но признаются: лишь 5—10% людей, зарегистрировавшихся на тех или иных курсах mooc, находят в себе силы завершить обучение. И самое важное, что мешает человеку окончить дистанционное обучение — отсутствие самодисциплины, говорит совладелец магазина хендмейд-товаров "Санати" Александр Радич. "Я выбираю онлайн-курсы в основном технического направления: дизайн, графика, управление данными. И здесь очень полезны для обучения платформы Coursera, EDX, Udacity, Khan Academy, Lynda, Udemy и др. На этих платформах лучшие вузы мира дают студентам актуальную информацию. Ну а поскольку в век интернета все очень быстро меняется, нужно постоянно обновлять свои знания. И что важно: преподавать могут топовые профессора, имена которых на слуху. Тем более что в разработке курсов преподаватели используют примеры из практики известных компаний — Google, Intel, Dell и других", — рассказывает Радич.

НЮАНСЫ. По словам Радича, выбрать интересующий курс на обучающих платформах можно по описанию, рейтингам и отзывам, ведь слушатели, уже прошедшие обучение, делятся впечатлениями. "К сожалению, не все курсы сделаны одинаково хорошо. Например, могут возникать проблемы со звуком или видеоогрехи, но это некритично. Как правило, обучение длится 4—6 недель и разделено понедельно. То есть каждую неделю придется проходить по 15—20 уроков. Это колоссальное количество информации! Причем прежде чем перейти к следующему этапу обучения, нужно сдать промежуточные тесты. А в завершение всего курса нужно сдать экзамен или подготовить некую курсовую работу. В итоге, если студент набирает необходимое количество баллов, он может получить сертификат, если оплатил обучение. Сертификат, выдаваемый вузом, официальный: его можно перепроверить в системе обучающей платформы", — разъясняет Радич.

Также предприниматель отмечает важную деталь: на таких курсах студент может задавать вопросы преподавателям или общаться с другими слушателями курса. "Обычно оценки человек получает от других студентов, ведь при нескольких тысячах студентов у преподавателя просто нет времени проверять домашние работы. Это делается так: по случайной выборке работы 5 человек оценивает сам студент, а его домашки оценивают другая случайная пятерка слушателей. Это позволяет получить объективную оценку знаниям", — считает Радич.

По его мнению, обучение mooc может быть успешным, если заниматься лишь 7—10 часов в неделю: "Это немного времени, зато итоговый результат в виде знаний будет точно. Знаю людей, которые не имеют техобразования, но выучились на программистов на таких онлайн-курсах и получают сейчас хорошие зарплаты". При этом знать английский язык, чтобы учиться, например, на Coursera — желательно, но необязательно, говорит Радич. "На платформе Coursera все основные курсы переведены на русский или как минимум есть субтитры. Это позволяет понимать, о чем идет речь на курсе. Знание английского хромает у многих слушателей из разных регионов мира. Но ничего — кто хочет, тот учится".

Шефы: ценят "корочку", но опыт прежде всего

Онлайн-образование на иностранных платформах активно адаптируется для украинского рынка труда. В частности, работодатели чаще в вакансиях, говоря о преимуществах компании, пишут: растим кадры за счет внутренней системы курсов; привлекаем к ведению лекций преподавателей Гарварда. Это значит, что прогрессивные руководители одобрительно относятся к желанию сотрудников повышать квалификацию на онлайн-курсах mooc, говорят эксперты. "Сейчас дипломы имеют вторичное значение, ведь работодатели ценят опыт сотрудников. Поэтому, если у человека есть квалификация МВА, но нет успешного опыта реализации задач, его могут и не взять на работу, отдав предпочтение специалисту с опытом, пусть и без сертификатов. А проверка уровня соискателя проводится просто: достаточно попросить человека пройти некие тесты, и сразу понятно, обладает ли он навыками", — говорит эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. При этом эксперт отмечает, что каждый из специалистов должен сам определять, повышать ли квалификацию путем поступления в вуз, или отдать предпочтение онлайн-курсам: "Вузовское образование предлагает пакет дисциплин, когда, кроме спецнаправлений, преподают также историю, философию. Это не подходит тем, кто ищет выжимку информации и бизнес-примеры. Таким людям полезна Coursera".

БУДУЩЕЕ. По мнению экономиста Ивана Никитченко, в ближайшие пять лет онлайн-образование не заменит офлайн: "Преподаватели и ученики еще не готовы полностью перейти на новый формат. Тем более у офлайн-образования остается плюс — живое общение. Особенно это актуально для программ MBA, где можно встретиться с людьми одного соцуровня, поговорить о кейсах". В то же время Никитченко отмечает, что интернет позволяет улучшить вузовское обучение: "Сегодня университеты, которые не имеют онлайн-курсов, уже проигрывают в конкуренции. Это правильно, когда переводят в онлайн лекции и тесты. В итоге преподаватель тратит меньше времени на монотонные задачи и может уделить время научным исследованиям, практической работе со студентами. А студенты становятся более мобильными в учебе. Особенно если речь идет о студентах из-за границы — не надо ехать на целый семестр в другую страну, а можно спокойно работать на родине, приехав раз на сессию или сдав ее по Skype".

Психолог: во время учебы "ешьте слона по частям"

Психолог Екатерина Гичан рекомендует серьезно готовиться к онлайн-образованию. "Не стоит завышать ожиданий от курса. Сертификат или диплом не изменят жизнь, ведь только от человека зависит, как он применит новые знания на практике. Поэтому надо решить, зачем нужны допзнания. И если обучение является инструментом для достижения задач — нужно подготовить фундамент для учебы", — отмечает Гичан.

НАЧАЛО. Перед стартом надо проанализировать рабочий график и выделить время для обучения. "Важно составить распорядок дня так, чтобы оставалось время на привычные дела, отдых, семью. В то же время, если человек запланировал заниматься, например, по вторникам и четвергам, переносить занятия нельзя. Иначе это даст сбои в учебном процессе", — говорит Гичан. Также психолог рекомендует сформировать привычку заниматься: "Есть оценки, что человек привыкает к какой-то деятельности за 21 день. Так что если не сорваться в первые три недели, шанс продолжить начатое дело сильно возрастет. Еще одна хитрость — это "правило 72 часов", или, как его еще называют, "правило миллионеров". Оно гласит: выбрав большую цель, нужно двигаться к ней в течение первых 72-х часов. Пусть это будут маленькие шаги вроде "нагуглить" нужные курсы, сравнить варианты и прочее. Это — отличный старт".

ЭТАПЫ. Лучше всего "есть слона по частям". "Дело в том, что съесть сразу целого слона невозможно. А частями — вполне. Поэтому если цель масштабная, лучше разделить ее на этапы. А в конце каждого этапа приготовить себе награду. Так человек поддерживает мотивацию, ставит реальные цели и делает маленькие шаги. Ведь лучше уделять занятиям 30—40 минут ежедневно или через день, чем 4—5 часов раз в месяц. Такой подход, как и в спорте, дает самый высокий результат", — уверена Екатерина. Также важно определить для себя дедлайны в ходе обучения. Ведь если постоянно отодвигать выполнение, например, домашних заданий, можно вообще забросить учебу. "Никакие отговорки не должны работать, если онлайн-курс не завершен", — отмечает Гичан. Такие ухищрения, уверена психолог, помогают человеку во время учебы расти над собой: "У Фрейда есть хорошая мысль: надо сравнивать себя не с кем-то другим, а с собой. То есть отмечать, каким человек был и каким стал. Это помогает, когда "застрял" на очередном этапе".

ОБЩЕНИЕ. Во время учебы важно общаться с "сокурсниками": так можно обмениваться опытом. "Растет командный и соревновательный дух, а людям легче мобилизоваться, оглядываясь на других, чтобы "не плестись в хвосте". Для этого можно "тусить" на форумах или создать группу в соцсетях", — говорит Гичан. А еще полезно общаться с мотивированными людьми на работе или в дружеском окружении: "Если рядом будут люди, которые работают над собой, легче достигать новых вершин", — считает Гичан.