Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок
В конденсаторе турбоагрегата ухудшился вакуум
Южно-Украинская АЭС 19 января отключила третий блок от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
На предприятии отмечают, что при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.
Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.
Также отключены:
- энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 86-е сутки капитального планового ремонта (до 16 февраля);
- блок №2 Южно-Украинской АЭС – 56-е сутки среднего планового ремонта (до 23 февраля);
- блок №1 Ривненской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля).
Напомним, ранее третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключали от сети в конце ноября. Тогда сработала аварийная защита реактора.
Вы сейчас просматриваете новость "Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии