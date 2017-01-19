Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок

Южно-Украинская АЭС 19 января отключила третий блок от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

На предприятии отмечают, что при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

Также отключены:

энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 86-е сутки капитального планового ремонта (до 16 февраля);

блок №2 Южно-Украинской АЭС – 56-е сутки среднего планового ремонта (до 23 февраля);

блок №1 Ривненской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля).

Напомним, ранее третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключали от сети в конце ноября. Тогда сработала аварийная защита реактора.