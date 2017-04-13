Закупать уголь правительство должно исключительно в Украине – Ляшко

Закупать уголь правительство должно исключительно в Украине, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Депутат подчеркнул: закупки отечественного антрацита, вместо африканского или американского – помогут поднять экономику страны. Ведь деньги останутся в бюджете, а украинцы останутся при рабочих местах.

"Давать работу украинским шахтерам. Выплачивать зарплату украинским шахтерам! Вкладывать средства в развитие украинской угледобывающей отрасли! Так же я призываю вас поддерживать украинских металлургов, поддерживать украинскую экономику", – сказал Ляшко.