Закупать уголь правительство должно исключительно в Украине – Ляшко

Вчера, 22:24

Депутат подчеркнул: закупки отечественного антрацита, вместо африканского или американского – помогут поднять экономику страны


Закупать уголь правительство должно исключительно в Украине, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Депутат подчеркнул: закупки отечественного антрацита, вместо африканского или американского – помогут поднять экономику страны. Ведь деньги останутся в бюджете, а украинцы останутся при рабочих местах.

"Давать работу украинским шахтерам. Выплачивать зарплату украинским шахтерам! Вкладывать средства в развитие украинской угледобывающей отрасли! Так же я призываю вас поддерживать украинских металлургов, поддерживать украинскую экономику", – сказал Ляшко.
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"Сегодня"

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