Запасы угля в Украине на исходе, веерные отключения все ближе

Сегодня, 22:30

Топлива хватит максимум до конца марта, потом придется закупать втридорога за границей


Запасы угля в Украине на исходе. Топлива хватит до конца марта, сообщают в профильном министерстве. Дальше уголь придется покупать за рубежом по завышенным ценам. А все из-за блокады на Донбассе. Двенадцатый день железная дорога разобрана. Грузы стоят. Страна несет миллиардные убытки.

В жизнь украинцев могут вернуться веерные отключения. На Донбассе двенадцатый день длится блокада на железной дороге: перекрыта поставка антрацитового угля для теплоэлектростанций.

"Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что… определенный период у нас будет адаптации и мы все-таки перейдем к веерным отключениям и к ограничениям в генерации", – сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Быстро заменить топливо с Донбасса невозможно, импортное – не лучший вариант. В профильном министерстве говорят, что ждать угля из-за рубежа придется около двух месяцев, и он дороже. Потому дополнительные 20 миллиардов на его покупку придется искать украинцам. В своих карманах. В страхе остаться без тепла и света – жители прифронтовых городов. Славянская ТЭС уже перешла в аварийный режим работы.

"А у нас уже отключали 2 или 3 дня, мы знаем, как холодно, естественно. Еще хуже будет", "Вообще нет предела безобразию", – жалуются местные жители.

Энергоэксперты подчеркивают, что блокада Донбасса – это мощный удар по всей стране.

"Шесть тепловых электростанций, дефицит мощности может достигнуть 4 ГВТ, а это 4 миллиона человек в разных регионах и где-то порядка 200-250 тысяч, которые запитаны на тепло, те кто получает тепло от данных теплоэлектростанций. Ну и давайте не забывать, что в принципе это коснется каждого, потому что тепловики вынуждены будут включить газо-мазутные блоки – это дополнительное сжигание газа, на которое не рассчитывали нынешней зимой", – пояснил энергетический эксперт Валентин Землянский.

Убытки уже подсчитали в "Укрзализныце". "Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной сфере убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и остановки процесса перевозок. Сумма нанесенных убытков от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн", – говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

За время так называемой блокады страна уже потеряла десятки миллиардов гривен. И закрывать эти финансовые дыры нечем.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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"Сегодня"

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