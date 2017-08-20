Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб

В Украине в самом разгаре битва за урожай — уже собраны ранние зерновые культуры, а всего через пару недель начнется сбор и поздних зерновых. "Сегодня" подсчитала украинский урожай за этот год, а также узнала, как оценивают его эксперты и как могут измениться цены на хлеб.

ЧТО СОБРАЛИ. Согласно последним данным Минагрополитики, уже собрали около 35 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Это 95% от общей площади посевов. В частности, в амбарах страны уже есть 25,3 млн тонн пшеницы, 8,3 млн тонн ячменя, 391 тыс. тонн ржи, 279 тыс. тонн овса, 1,1 млн тонн гороха и 2,1 млн тонн рапса.

Самую высокую урожайность ранних зерновых и зернобобовых в Минагрополитики зафиксировали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. А вот больше всего зерна традиционно собрали земледельцы Одесской (3,8 тонны), Запорожской и Харьковской (по 2,8 тонны) областей.

ЗЕРНА ХВАТИТ. Эксперты-аграрии отмечают, что до рекордного показателя прошлого года дотянуть не удастся (в 2016 году Украина собрала самый большой урожай зерновых за период своей независимости — 66 млн тонн), но с окончательными выводами не спешат. "Пока уборочные мероприятия не закончены, оценивать успех урожая еще рано. Но уже ясно, что он будет меньше, чем в прошлом году, — из-за незначительного недосева в прошлом сезоне и плохой погоды весной. По предварительным данным, это будет около 62 млн тонн", — рассказал нам аналитик информкомпании Дмитрий Луцык.

Тем не менее эксперты утверждают, что зерна уже собрано более чем достаточно, а потому дефицита круп и муки зимой точно не будет. "Для внутреннего потребления зерна хватит. К примеру, чтобы обеспечить всю страну хлебом, нужно всего 3,5 млн тонн зерна, а у нас их уже 25 млн", — успокаивает глава аналитической службы Родион Рыбчинский.

Вместе с тем эксперт отмечает, что качество урожая оценивать пока рано — собранное зерно еще дозревает после уборки около двух месяцев. Но по предварительным прогнозам Дмитрия Луцыка, по качеству половина пшеницы будет продовольственной, а остальные 50% — пойдут на фураж.

Сбор же поздних зерновых культур начнется уже в конце августа. По предварительным прогнозам экспертов, урожай кукурузы, подсолнечника и сои будет немного меньше, чем в прошлом году, зато в этом году уродит гречиха. Так, по мнению Дмитрия Луцыка, в этом году Украину ожидает урожай кукурузы в 27,3 млн тонн (в ­2016-м было 28 млн), подсолнечника — в 13,1 млн тонн (было 13,6 млн), сои — 4,1 млн тонн (4,3 млн), а гречки — 190 тыс. тонн (172 тыс.).

ЦЕНЫ ПОДРАСТУТ. Несмотря на достаточно высокую урожайность этого года, цены на крупы и хлеб все же могут вырасти. "Во время сбора урожая цены на зерновые обычно понижаются, но в этом году такого не произошло — они даже немного выросли. Осенью цены станут еще выше, и будут расти до конца года", — отмечает Дмитрий Луцык. Так, из-за роста цен на зерно в соседних странах наша тонна пшеницы второго сорта уже подорожала на 350 грн, и теперь стоит 4700 грн, а третьего сорта — на 300 грн — до 4500 грн за тонну.

Из-за подорожания зерна вырастут и цены на муку. Поскольку более половины стоимости хлеба — это цена муки, то хлеб тоже подорожает, утверждают эксперты. "Цена на хлеб до конца года вырастет на 10%. Если сейчас килограмм социального хлеба стоит около 12 гривен, то скоро его стоимость может повыситься до 13,2", — рассказал нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Также он отметил, что на цены продолжает влиять курс доллара: "Стоимость продуктов у нас регулирует курс, так что если гривня упадет, цены очень быстро отреагируют ростом".

СКОЛЬКО ПРОДАДИМ. За прошлый год нашей стране удалось продать за границу большую часть урожая — около 42 млн тонн зерна из 66 млн. В нынешнем же году, по мнению Дмитрия Луцыка, Украина сможет продать около 39 млн тонн зерна, что на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил, что в этом месяце экспорт зерна в другие страны немного сократился, а связано это, в первую очередь, с тем, что уборку в этом году начали на 10—12 дней позже, чем обычно. Тем не менее Горбачев утверждает, что до января 2018 года поставки в зарубежье снова увеличатся.

Напомним, на данный момент больше всего страна сбывает зерновые странам Евросоюза — туда традиционно уходит около 30% всего экспорта. Также украинское зерно покупают страны Ближнего Востока и Северной Африки, а с недавнего времени и страны Азии. Кроме того, недавно был заключен первый контракт на поставку 96 тонн муки в Южную Америку.