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Золотовалютные резервы России за месяц упали на 7,5 млрд долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/97_main.1484575754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/97_tn.1484575754.jpg Экономика По итогам минувшего года запасы российского центробанка все равно выросли

Золотовалютные резервы России за месяц упали на 7,5 млрд долларов

Сегодня, 16:08

По итогам минувшего года запасы российского центробанка все равно выросли

ЗВР России заметно упали. Фото: blogspot.com
ЗВР России заметно упали. Фото: blogspot.com

Золотовалютные резервы (ЗВР) России по состоянию на 1 января 2017 года составили 377,741 миллиарда долларов против 385,288 миллиарда долларов на 1 декабря прошлого года. 

Таким образом, за декабрь резервы снизились на 7,547 миллиарда долларов, или на 1,96%.

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года – 598 миллиардов долларов.

Золотовалютные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Международные резервы Украины к концу ноября 2016 года составляли 15,2 млрд долларов.
россия, запасы, рф, золотовалютные резервы, ЗВР, ЦБ РФ, международные резервы

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