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АМПУ не хранила денег в Платинум Банке http://www.segodnya.ua/img/article/7875/6_main.1484211704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/6_tn.1484211704.jpg Финансы Администрация морских портов Украины могла держать в признанном неплатежеспособным банке только незначительные суммы

АМПУ не хранила денег в Платинум Банке

Сегодня, 11:01

Администрация морских портов Украины могла держать в признанном неплатежеспособным банке только незначительные суммы

АМПУ отрицает хранение больших объемов средств в &quot;Платинум Банке&quot;. Фото: dpchas.com.ua
АМПУ отрицает хранение больших объемов средств в "Платинум Банке". Фото: dpchas.com.ua

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) отрицает факт хранения большого объема денежных средств в Платинум Банке, который на днях был признан неплатежеспособным. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Основные объемы наших денежных средств и средств филиалов хранятся только в государственных банках. В Платинум Банке нет никаких наших средств", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий и креативный продюсер программы "Гроші" Александр Дубинский написал, что среди средств структурных подразделений Администрации морских портов Украины 415 млн грн находятся в Платинум Банке.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового исполняющего обязанности руководителя АМПУ – латвийца Райвиса Вецкаганса.

"АМПУ остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. ... Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) отнесло ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных.

Как пояснили в НБУ, по результатам стресс-тестов Платинум Банк показал потребность в докапитализации. Срок выполнения плана по пополнению капитала истек 1 января.

В Нацбанке указывают, что по состоянию на 10 января физическими лицами – владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Структура собственности банка была признана Национальным банком непрозрачной в июне 2016 года.

В августе 2016 года Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. На сегодняшний день Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации Нацбанка, Антимонопольный комитет в декабря 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в "Платинуме".

Как известно, за последние годы из банковской системы Украины по настоянию НБУ "вычистили" уже более 80 банков – это треть всех финучреждений страны. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверяет – жалеть о таких банках не нужно, ведь они использовались преступниками и мошенниками для реализации "схем".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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