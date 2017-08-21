Банки Украины нарастили активы

Сегодня, 15:07

Обязательства банков при этом сократились на 3,2%

Банки увеличили активы. Фото: пресс-служба НБУ
Банки увеличили активы. Фото: пресс-служба НБУ

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-июль 2017 года выросли на 7,171 млрд грн, или на 0,6%, – до 1,263 трлн грн по состоянию на 1 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В том числе, в июле активы выросли на 25,546 млрд грн, или на 2,1%.

Обязательства банков в январе-июле 2017 года сократились на 3,2%, в том числе в июле – на 0,1%, – до 1,096 трлн грн.

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Капитал банков за 7 месяцев вырос на 34,9%, в том числе за июль – на 18,9%, до 167 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 89, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
банки, активы, обязательства

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