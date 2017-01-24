Белорусы смогут открывать счета в иностранных банках

Беларусь в течение двух лет снимет ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Об этом говорится в пятилетнем плане правительства страны, решившегося на осторожную либерализацию на фоне экономического кризиса, пишет Reuters.

Сейчас для открытия счета в иностранном банке гражданам Беларуси необходимо получить разрешение центробанка страны.

Опубликованный во вторник план на 2016 – 2020 годы также предполагает введение в этом году гарантий необратимости приватизационных сделок и сокращение срока исковой давности по этим сделкам до 3 с 10 лет.

Напомним, в Беларуси государство контролирует около 70% экономики, а приватизация затруднена из-за многочисленных административных ограничений и права государства вмешиваться в работу уже приватизированных компаний.

Белорусские власти пытаются привлечь иностранных инвесторов, чтобы оживить экономику, которая сокращалась последние два года.