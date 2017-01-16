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Британский фунт рухнул на трехмесячное "дно" http://www.segodnya.ua/img/article/7886/68_main.1484571251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/68_tn.1484571251.jpg Финансы Фунт стерлингов негативно отреагировал на слухи о готовящемся "жестком Brexit"

Британский фунт рухнул на трехмесячное "дно"

Сегодня, 14:53

Фунт стерлингов негативно отреагировал на слухи о готовящемся "жестком Brexit"

Фунт стерлингов упал. Фото: Pixabay
Фунт стерлингов упал. Фото: Pixabay

Фунт стерлингов удерживается вблизи трехмесячного минимума на азиатских торгах в понедельник, сообщает Reuters.

Так, британская валюта упала до 1,1983 долл. на слабых утренних торгах, достигнув минимума с начала октября. Позже курс фунта составил 1,2032 долл., снизившись на 1,2% за день.

По словам дилеров, отчасти реакция рынка связанна с сообщением в издании The Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе сообщит о планируемом "жестком Brexit". Ожидается, что она скажет, что готова уйти с единого европейского рынка в обмен на возврат контроля над границами Великобритании.

Инвесторы опасаются, что разрыв связей с единым рынком навредит британскому экспорту и оттолкнет зарубежные инвестиции.

Фунт отвлек внимание от доллара, который на предыдущих сессиях оказался пол давлением, поскольку инвесторы размышляли над тем, чего ожидать от экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, вступающего в свою должность 20 января 2017 года.

Тем временем евро вырос на 0,9% до 0,8820 фунта. Фунт также упал на 1,6% по отношению к иене – до 137,35. Доллар упал на 0,3% к иене до 114,13, вновь приблизившись к минимуму прошлой недели – 113,75. 

Индекс доллара, поддерживаемый ослаблением фунта, вырос на 0,3% до 101,50. Евро упал на 0,2% по отношению к доллару – до 1,0613 долл.
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Источник:

minfin.com.ua

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