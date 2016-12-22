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Член экс-правления ПриватБанка обвинил Гонтареву в ведении "политики уничтожения банка" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/1_main.1482405463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/1_tn.1482405463.jpg Финансы Дубилет заявил, что глава Нацбанка инициировала информационную атаку, которая стала критической для банка и привела к его национализации

Член экс-правления ПриватБанка обвинил Гонтареву в ведении "политики уничтожения банка"

Сегодня, 13:15

Дубилет заявил, что глава Нацбанка инициировала информационную атаку, которая стала критической для банка и привела к его национализации

Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook

Экс-директор IT-департамента ПриватБанка Дмитрий Дубилет обвинил главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в действиях, которые привели к кризису в банке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди клиентов "Привата".

"Последняя атака была спровоцирована Гонтаревой, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала им о том, что ПриватБанк могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов", – говорится в обращении "экс-правления ПриватБанка", которое разместила "Украинская правда" и на которое ссылается экс-директор департамента "Привата".

"Главный постулат. С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка", – заявил Дубилет.

Ранее Гонтарева пояснила, что НБУ провел стресс-тесты и инспектирование 60 наибольших банков Украины, в том числе и "Привата".

"Проверки выявили недостаток капитала ПриватБанка. По состоянию на 1 апреля 2015 года недостача составляла 113 млрд грн. Кроме кризисных явлений в экономике Украины, к этому привела невзвешенная политика ПриватБанка", – сообщила глава НБУ.

Также Гонтарева отметила большое количество кредитов, выданных связанным с акционерами банка компаниям.

"ПриватБанк должен был преолеть эти проблемы, так как закон един для всех", – подчеркнула Гонтарева.

Она добавила, что бизнесмен Игорь Коломойский дал персональную гарантию выполнения программы докапитализации "Привата". "Но банк эту программу не выполнил", – проинформировала глава НБУ.

Нацбанк, по словам Гонтаревой, неоднократно продлевал сроки докапитализации "Привата", но по состоянию на 1 декабря нехватка капитализации составила уже 148 млрд грн, а ликвидность банка существенно снизилась.

"Банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования", – отметила Гонтарева.

"Мы уже не могли ждать дольше", – резюмировала глава НБУ и подчеркнула, что акиционеры сами написали письмо с просьбой о вхождении государства в капитал "Привата".

Напомним, при национализации ПриватБанка в финучреждении меняется весь топ-менеджмент. Банк возглавит экс-министр финансов Украины Алексанр Шлапак. По словам нынешнего главы Минфина Украины Александра Данилюка, в менеджмент ПриватБанка также войдут иностранцы. 

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", который, по словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, позволит назначить рукводство финучдреждения. ПриватБанк стал полностью государственным 21 декабря.

Как известно, Кабмин Украины принял решение о национализаци ПриватБанка в воскресенье 18 декабря. 100% акций "Привата" отходят государству в лице Минфина. Переходный период начался 19 декабря.
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Источники:

"Сегодня", Украинская правда

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