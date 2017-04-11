Что будет с гривней после отставки главы НБУ и чем запомнится Гонтарева

Сегодня, 05:41

Аналитики "Альпари" уверены: гривня буде укрепляться, несмотря на отставку Валерии Гонтаревой 

Гривне прочат укрепление. Фото из архива
Гривне прочат укрепление. Фото из архива. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.

Что будет с курсом доллара

"Рынок практически не отреагировал как на кредит МВФ, так и на отставку Гонтаревой, что говорит в первую очередь о том, что обе новости были ожидаемыми, и не принесли рынкам какой-то новой информации. Соотношение спроса и предложения под воздействием фундаментальных факторов сохранилось в виде незначительного превышения предложения иностранной валюты, что и вызвало продолжение "ползучего" укрепления гривни", – рассказывает Вадим Иосуб.

За прошедшую неделю официальный курс снизился с 27,02 до 26,97 гривни, или на 0,2%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время спустился с 27,02 до 26,95 гривни, или на 0,3%.

Аналитики "Альпари" прогнозируют: плавное крепление гривни на этой неделе сохранится. Оофициальный курс доллара НБУ и доллар на межбанке снизятся ближе к 26,9 гривни. Наличный доллар в банках будет котироваться по 26,7/27,0 гривни.

Чем запомнится глава НБУ Гонтарева

"Одни и те же факты, касающиеся монетарной политики и изменений в банковской системе последних трех лет, получают со стороны различных наблюдателей и экспертов прямо противоположные оценки", – отмечает эксперт.

К примеру, одни называют трехкратную девальвацию гривни провал, другие же уверены, что это позволило перейти инфляционному таргетированию и плавающему курсообразованию, которые позволят экономике гибко реагировать на меняющиеся внешние условия.

"Кто-то ставит в вину Гонтаревой то, что при ней лишилось лицензий (по сути, лопнуло) около 90 банков, но эти же процессы можно назвать расчисткой авгиевых конюшен – банковской системы – от ранее накопившихся проблем", – добавляет эксперт.

Введение административных ограничений на валютном рынке в 2014 году, с одной стороны, позволило избежать коллапса финансовой системы во время фактической войны, с другой – стимулировало серый и черный валютный рынок. Вместе с тем последнее время мы наблюдаем последовательную отмену этих ограничений.

"В качестве безусловной заслуги НБУ можно отметить качество взаимодействия с МВФ по программе расширенного финансирования. МВФ периодически предъявлял претензии различным органам государственной власти по поводу темпов согласованных реформ, а то и их саботированию, но никогда адресатом таких претензий не был Нацбанк. В целом период руководства Валерии Гонтаревой мы оцениваем положительно, а большинство претензий к ней выглядят политически ангажированными и бездоказательными", – рассказывает Вадим Иосуб.
рынок, доллар, НБУ, мвф, эксперт, гонтарева, курс валют, валютный рынок

Вы сейчас просматриваете новость "Что будет с гривней после отставки главы НБУ и чем запомнится Гонтарева ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Курс гривни подрос. Фото: архив

Курс доллара в Украине остановил рост

29 Марта, 08:18

Гривня в официальных курсах НБУ немного укрепилась к основным иностранным валютам

Финансы

Доллар стал дешевле. Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине упал после роста

30 Марта, 08:24

Евровалюта тоже подешевела в официальных курсах Национального банка

Финансы

Курс доллара просел

Курс доллара НБУ упал ниже 27 гривен

31 Марта, 08:29

Регулятор третий день подряд укрепляет национальную валюту

Финансы

Курс доллара в Украине снова вырос. Фото: 401kcalculator.org

Транш МВФ не остановил рост курса доллара в Украине

6 Апреля, 08:44

Гривня продолжает обесцениваться в официальных курсах НБУ

Экономика

Эксперты обещают курс гривни к доллару 27—30 грн/$

Как изменится жизнь украинцев до лета: прогнозы экономистов

7 Апреля, 08:16

Доллар может подорожать до 28 грн, а бензин — до 26,7 грн/л

Финансы

Доллар упал еще сильнее. Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

Вчера, 08:35

Евро и рубль также стали дешевле в официальных курсах НБУ

Финансы

Евро и доллар дорожают

В Украине подскочил курс евро, доллар тоже дорожает

28 Марта, 08:46

Гривня потеряла в цене в официальных курсах НБУ на 28 марта

Экономика

Жизнь украинцев до лета: цены, зарплаты и платежки

28 Марта, 08:06

Полегчает из-за дешевой "коммуналки" и роста соцстандартов и заработков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования