Что будет с гривней после отставки главы НБУ и чем запомнится Гонтарева

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.

Что будет с курсом доллара

"Рынок практически не отреагировал как на кредит МВФ, так и на отставку Гонтаревой, что говорит в первую очередь о том, что обе новости были ожидаемыми, и не принесли рынкам какой-то новой информации. Соотношение спроса и предложения под воздействием фундаментальных факторов сохранилось в виде незначительного превышения предложения иностранной валюты, что и вызвало продолжение "ползучего" укрепления гривни", – рассказывает Вадим Иосуб.

За прошедшую неделю официальный курс снизился с 27,02 до 26,97 гривни, или на 0,2%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время спустился с 27,02 до 26,95 гривни, или на 0,3%.

Аналитики "Альпари" прогнозируют: плавное крепление гривни на этой неделе сохранится. Оофициальный курс доллара НБУ и доллар на межбанке снизятся ближе к 26,9 гривни. Наличный доллар в банках будет котироваться по 26,7/27,0 гривни.

Чем запомнится глава НБУ Гонтарева

"Одни и те же факты, касающиеся монетарной политики и изменений в банковской системе последних трех лет, получают со стороны различных наблюдателей и экспертов прямо противоположные оценки", – отмечает эксперт.

К примеру, одни называют трехкратную девальвацию гривни провал, другие же уверены, что это позволило перейти инфляционному таргетированию и плавающему курсообразованию, которые позволят экономике гибко реагировать на меняющиеся внешние условия.

"Кто-то ставит в вину Гонтаревой то, что при ней лишилось лицензий (по сути, лопнуло) около 90 банков, но эти же процессы можно назвать расчисткой авгиевых конюшен – банковской системы – от ранее накопившихся проблем", – добавляет эксперт.

Введение административных ограничений на валютном рынке в 2014 году, с одной стороны, позволило избежать коллапса финансовой системы во время фактической войны, с другой – стимулировало серый и черный валютный рынок. Вместе с тем последнее время мы наблюдаем последовательную отмену этих ограничений.

"В качестве безусловной заслуги НБУ можно отметить качество взаимодействия с МВФ по программе расширенного финансирования. МВФ периодически предъявлял претензии различным органам государственной власти по поводу темпов согласованных реформ, а то и их саботированию, но никогда адресатом таких претензий не был Нацбанк. В целом период руководства Валерии Гонтаревой мы оцениваем положительно, а большинство претензий к ней выглядят политически ангажированными и бездоказательными", – рассказывает Вадим Иосуб.