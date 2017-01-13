Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
Что происходит с долларом в Украине: как долго и насколько подешевеет гривня http://www.segodnya.ua/img/article/7880/63_main.1484317776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/63_tn.1484317776.jpg Финансы По разным оценкам экспертов, курс национальной валюты в январе-феврале может опуститься до отметки 30 гривен за доллар 

Что происходит с долларом в Украине: как долго и насколько подешевеет гривня

Сегодня, 07:11

По разным оценкам экспертов, курс национальной валюты в январе-феврале может опуститься до отметки 30 гривен за доллар 

Фото: архив
Фото: архив

Первые месяцы зимы готовят украинцам неприятные "сюрпризы" – традиционно в этот сезон ожидается девальвация национальной валюты. Так, в ближайшее время доллар в Украине может продаваться по 29-30 гривен, отмечают экономисты. Причин для "падения" несколько: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что ждать от валютного рынка в Украине.

Почему дорожает доллар

Падает деловая активность. Одна из главных причин девальвации гривни – падение деловой активности, в основном, это касается аграриев. Осенью выручки от экспорта урожая агрокультур были значительно выше. Традиционно в первые месяцы зимы активность падает, снижается валютная выручка. Чем меньше экспортной выручки – чем дороже доллар в Украине.

"Меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт", – отмечает замглава Нацбанка Олег Чуприй.

Еще одна причина снижение деловой активности на рынке – затяжные выходные в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней), отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Из-за этого происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.

1199403

Фото: архив

Валюту придется потратить на погашение кредитов. "В январе нам надо заплатить кредит МВФ и выплатить проценты по государственным долгам", – рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.

По словам Охрименко, также планировалось, что кредит погасят за счет нового кредита. "На сегодняшний момент главное – долги. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, можно погашать за счет валютно-резервных резервов, или за счет своих источников", – рассказывает президент Украинского аналитического центра.

Кроме того, по словам Александра Паращия, на национальную валюту также повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, если бы Украина в результате энергоэффективности и увеличения собственной добычи газа отказалась от импорта энергоресурсов, курс гривни можно было бы удерживать на отметке в 18,5 гривни. "Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", – заявил премьер.

"Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", – сказал премьер. 

Начало года, по словам экономистов, традиционно тяжелый период для гривни. В 2015-м курс национальной валюты за первые два месяца опустился с 24,9 до 30 гривен, за аналогичный период прошлого года – с 16,6 до 20 гривен. В этом же году, прогнозируют эксперты, за январь-февраль возможна девальвация с 27 до 28,5 гривни. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.

Если Нацбанк воспользуется для погашения валютных кредитов резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение покупать валюту на рынке, курс подскачет до 28,5-30 гривен. По словам Александра Паращий, в январе курс может подняться до 28,5 гривен за доллар. Согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить в среднем по году 28 гривен.

Финансовый аналитик Егор Перелыгин уверен, что к концу года курс гривни по отношению к доллару опустится до 30-31 гривен. 

Нацбанк обещает "спасать" гривню

"Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составил 15.5 млрд долларов. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", – заявил Олег Чуприй.

Валютные вливания Нацбанка позволяют увеличить предложение доллара на рынке. От соотношения спроса и предложения зависит курс. 13 января НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – 100 млн долларов.

1161646

Фото: архив

После февраля курс гривни стабилизируются. "После февраля гривня укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривни к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по "кредиту Януковича", там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств "Нафтогаза" и "Газпрома" (будет в первом полугодии)", – поясняет Александр Паращий.

В ближайшие недели гривня, вероятнее всего, укрепится, а курсы доллара снизятся на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривни, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Девальваиция гривни в этом году связана с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, \валютными аукционами.

Гривня будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года, уверен Вадим Иосуб. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ.

Финансовый аналитик Егор Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты."Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро", – полагает эксперт.
кредит, рынок, газ, доллар, нбу, Украина, президент, мвф, Охрименко, аналитик

Вы сейчас просматриваете новость "Что происходит с долларом в Украине: как долго и насколько подешевеет гривня". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Дональд Трамп во время пресс-конференции. Фото: AFP

Пресс-конференция Трампа ударила по доллару

12 Января, 09:01

Стоимость американской валюты достигла минимальных значений за месяц

Экономика

Доллар стремительно дорожает: на какой отметке может остановиться

12 Января, 20:23

Эксперты говорят, что гривня ослабела временно из-за ситуации с ПриватБанком

Финансы

Что будет с курсом гривни. Фото: архив

Украинцев ждут тяжелые месяцы: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара

Вчера, 05:45

По мнению экономиста, в январе-феврале курс национальной валюты по отношению к доллару может достичь отметки 30 к одному 

Финансы

Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов

Вчера, 08:14

В течение года курс будет колебаться около 30 грн. Эксперты: повлияют заробитчане и цена нефти

Финансы

Доллар снова дорожает. Фото: 401kcalculator.org

Гривня в пике: курс доллара в Украине снова подскочил

Вчера, 08:53

Евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже дорожает

Финансы

Доллар на межбанке растет. Фото: AFP

НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню

Вчера, 11:46

Стоимость безналичного доллара устремилась к 28 гривням

Финансы

Курс доллара в Украине поднимется еще выше, уверен эксперт

Доллар в Украине может подскочить до 31 гривни - эксперт

Вчера, 13:20

Специалист считает, что итогам текущего года гривня заметно обесценится

Финансы

Цена доллара подросла. Фото: Pixabay

Курс доллара начал падать после безудержного роста

12 Января, 08:21

Снижение стоимости американской валюты пока несущественное, но евро и рубль тоже подешевели

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.