Что такое Форекс и как выиграть на валютных курсах
Можно выиграть 100% от вложенных денег. Но шансов все потерять значительно больше
В далекие 90-е, возвращаясь из командировки, в тюменском аэропорту мне как-то удалось наблюдать мастер-класс по прикладной психологии. Веселый наперсточник, бодро перемещая орудия своего ремесла, зазывал жертв полными горькой правды стихами: "Мужчина без денег — мужчина-бездельник. Мужчина без риска — мужчина-сосиска!" И раз за разом обдирал тех, кому невыносимо было ощущать себя сосиской-бездельником. Ну а если серьезно, то большие и быстрые доходы всегда сопровождаются повышенной степенью риска потерять что-то ценное. Этот риск может быть существенно снижен за счет мастерства. Но в таком случае реальные доходы приходят не так и быстро.
ШАНСЫ. Среди широко известных путей к высоким доходам тут же вспоминается то, что у нас называют работой или торговлей на рынке "Форекс" — международном межбанковском рынке обмена валюты.
"Прибыль может составлять как 1%, так и 100%, — указывает аналитик ГК ИнстаФорекс Владислав Тюхменев. — Если говорить об усредненных показателях, то картина получается следующая: опытный трейдер пару раз в год может получить сверхприбыль (100% и больше), а в остальные месяцы его доход составляет меньше 10%". Если же говорить о рисках, то даже опытный трейдер время от времени несет убытки. А уж для новичка шансов в итоге потерять все гораздо больше, чем что-то выиграть. Точной статистики вам никто не скажет по причине ее отсутствия. Но картина получается примерно такая: на одного стабильно и достаточно много (тысячи или даже десятки тысяч долларов в месяц) зарабатываюшего трейдера приходятся десятки, которые с трудом и нестабильно, но могут как-то прокормить себя (сотни долларов в месяц) и сотни тех, кто в итоге только теряет. В последней группе обычно и оказываются те, кто приходит за быстрыми деньгами и не готов к серьезной и длительной работе.
СТАРТ. Технически начать спекулировать валютой просто: открываете счет на сайте компании-брокера и помещаете на него некий стартовый капитал. Причем есть брокеры, которые позволяют работать с микросчетами буквально в несколько долларов. При этом вам предоставляют так называемое кредитное плечо, позволяющее проводить операции в 100 или даже в 500 раз большими суммами, чем имеется у вас — в зависимости от размера "плеча".
И что, сразу можно начинать? "В первую очередь, посоветую не лезть на рожон сразу. Сначала следует заняться своими знаниями", — говорит Владислав Тюхменев.
ЧЕМУ, КАК И ГДЕ НАДО УЧИТЬСЯ
Азы трейдинга можно постигать и самостоятельно — их много в бесплатном доступе в интернете. Но в этом обилии информации кроется и главный подвох. "Как вы узнаете, в какой последовательности вам нужно усваивать знания и навыки? — говорит трейдер компании "Финтаск" Михаил Локтев. — Профессиональному трейдеру нужно разбираться в фундаментальном и техническом анализе, психологии трейдинга и т. д. В любом из этих направлений нужно совершенствоваться годами".
Полезно сначала потренироваться и проверить себя на демо-счете.
КУРСЫ. "Вы сталкиваетесь со многими нюансами, которые на первом этапе непонятны. И приходится тратить на их разбор колоссальное время, — подтверждает Владислав Тюхменев. — В этом случае вам очень сильно помогут разнообразные специализированные семинары и вебинары, где в сжатом виде и довольно внятно преподаватели разъяснят все основные моменты трейдинга". Начальное обучение многие брокеры проводят бесплатно. Где-то это три занятия по скайпу, где-то — недельный обучающий курс. "Трейдеры с небольшим опытом торговли могут посетить бесплатные вебинары компании, где профессиональные трейдеры расскажут об авторских и классических методиках анализа рынка, — рассказывает Тюхменев. — Имеются и платные курсы (от 500 грн — Ред.), в процессе которых один из преподавателей составит для вас индивидуальную программу обучения".
СИСТЕМА. "Главное в процессе обучения получить не просто общие знания о трейдинге, но и работоспособную, проверенную систему торговли", — говорит Михаил Локтев. Ее наличие не является панацеей и защитой от возможных потерь, но немного увеличивает шансы заработать и снижает риски оказаться в ситуации неприемлемых убытков. Многие брокеры предоставляют возможность бесплатно открыть так называемый демо-счет — игровой аналог реального счета, и тренироваться на торговой платформе на реальных курсах валют. Если вы с "игрушечным" счетом не можете выйти в стабильный плюс — с настоящими деньгами вам тем более работать рановато. Впрочем, даже прекрасные результаты с демо-счетом не гарантируют богатства, ведь в реальных сделках включаются психологические факторы: страх потерять настоящие деньги и жадность, что влияет на решения.
НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО
Человек, погрузившийся в информацию о "Форекс в Украине", обязательно столкнется и с многочисленными жалобами потерявших в этой игре, и с обвинениями в мошенничестве. "Мошенничество и разработка схем были и будут всегда. И рынок "Форекс" не исключение, — говорит Владислав Тюхменев. — Не стоит утверждать, что все брокеры — мошенники. Зачастую потеря депозита происходит по вине трейдера, который пришел в рынок без каких-либо знаний".
ВЫБОР. "Но имеются в данной деятельности и так называемые "черные брокеры", которые прокручивают те или иные схемы, — говорит Тюхменев. — Безусловно, выбор надежного брокера — неотъемлемая часть успешной работы. Основной показатель надежности брокера — его репутация (работа более 5 лет и большое количество постоянных клиентов)". Впрочем, с точки зрения многих специалистов "со стороны", этот вид деятельности сам по себе далек от надежности.
"Это не реальная работа на рынке "Форекс", где минимальные сделки идут с суммами в миллионы долларов. Это своего рода тотализатор, в котором вы делаете ставки на курс валюты, — утверждает директор консалтинговой компании MPP Consulting Павел Мельник. — Весь этот бизнес изначально строится на том, что приходят новые клиенты с деньгами. Сейчас такой приход резко сократился, и активности, как была раньше, уже нет".
А экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь подчеркивает: "Нет никаких фактических данных, которые они бы передавали в Нацбанк или куда-то еще. Поэтому невозможно объективно судить об их объемах деятельности. Но по тому, что можно наблюдать, действительно создается впечатление, что активность этих компаний стала гораздо ниже".
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