Что ждет банки Украины в 2017 году: прогнозы экспертов

Аналитики надеются на оздоровление системы, но не исключают новых "чисток" и пессимистично настроены в отношении кредитования

Ушедший 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни. Очищение банковской сферы не всегда проходило спокойно, закрытие нескольких банков сопровождалось скандалами. Например, с банком "Михайловский", который оказался замешанным в махинациях с деньгами вкладчиков, а также ПриватБанком, перешедшим в собственность государства. Но финансовый сектор выстоял, и демонстрирует признаки оздоровления, пишет "РБК-Украина".

Так, объем средств физлиц на банковских счетах с января по декабрь 2016 года увеличился почти на 5%. И это немало, учитывая отток денег из системы, связанный с уходом на ликвидацию банков в течение года. Достаточность регулятивного капитала возросла с 12,74% до 13,71% (этот показатель говорит о возможности или невозможности банка рассчитаться по обязательствам; минимальное значение — 10%), а убыток банковской системы по сравнению с 2015 годом сократился в разы.

По прогнозам Национального банка, в 2017 году банковский сектор сможет окончательно преломить негативный тренд, наращивая доходы.

"Макроэкономические условия будут более благоприятными для развития банковского бизнеса — рост доходов предприятий и улучшение их платежеспособности, рост заработных плат и доходов населения позитивно повлияют как на новый бизнес банков, так и на улучшение качества их кредитных портфелей", — считает директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления "Кредобанка" Роман Лепак.

Рынок в 2017 году могут покинуть еще около 20 банков.

И все же, в большинстве банкиры и аналитики все-таки предпочитают осторожный оптимизм. По словам экспертов, в 2017 году банковская система будет адаптироваться к новым регуляторным требованиям и рыночным условиям, связанным, в том числе, со значительным увеличением веса и влияния государственных банков.

"Но справятся с этой адаптацией далеко не все", — говорит председатель правления Altbank Игорь Волох.

Очередь на выход

Член правления "Креди Агриколь Банк" Вадим Ганах предполагает, что рынок в 2017 году могут покинуть еще около 20 банков. "Система будет развиваться в условиях нестабильной геополитической среды, перераспределения клиентской базы и образования новых ниш, направлений", — подчеркивает Ганах.

Поэтому для того, чтобы оставаться "на плаву", банкам необходимо инвестировать немалые деньги в персонал, качество обслуживания, современные сервисы. Но многие финучреждения будут заняты решением проблем с капитализацией, поскольку в планах НБУ — дальнейшее стресс-тестирование системы. И на этот раз в поле зрения регулятора попадут именно небольшие банки.

"В отличие от государственных и банков со стратегическими иностранными собственниками, акционеры банков с украинскими корнями имеют ограниченные возможности по вливанию дополнительного капитала. По нашим оценкам, в следующем году будет не менее десятка примеров вывода банков с рынка именно по причине невозможности нарастить капитал до уровня, согласованного с НБУ", — отмечает Лепак.

Не исключен и сценарий объединения мелких банков с системными, что, впрочем, для небольших игроков отнюдь не самый лучший вариант, равно как и для их клиентов.

"Для локальных мелких банков это болезненный путь, поскольку они могут заниматься микрокредитованием, и быть гибкими в регионах, в отличие от крупных учреждений", — уверен старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

В ожидании кредитов

Не особо верят банкиры и в то, что им удастся в будущем году разблокировать кредитование. С одной стороны, НБУ постепенно снижает учетную ставку, уровень которой на данный момент составляет 14%. Фактически, это — ориентир для банков при расчете кредитных ставок, которые, в теории, также должны снижаться. Но высокие ставки — не единственное препятствие на пути к массовой выдаче кредитов. Банки не обладают достаточным объемом свободных ресурсов для того, чтобы возобновить полноценное кредитование населения (кредиты на авто, ипотеку) и бизнеса (на развитие, покупку основных фондов и т. д.).

Требования к заемщикам со стороны банков возрастут.

Кроме того, с 2017 года банки будут вынуждены ужесточить оценку кредитных рисков, и показать реальное качество своих кредитных портфелей. То есть, обнажить все "плохие" кредиты, под которые банкирам придется сформировать дополнительные резервы. "А более жесткие подходы к оценке кредитных рисков вряд ли станут стимулом для кредитования экономики", — рассуждает Шулик.

Требования к заемщикам со стороны банков (прежде всего, к качеству залогов, которые они предоставляют как обеспечение по займам) тоже возрастут. Следовательно, круг тех, кто даже при наличии желания и финансовых возможностей, сможет оформить кредит, еще больше сузится. Причем, это касается как заемщиков-физлиц, так и бизнеса.