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До 28 гривен: эксперты дали прогноз по курсу доллара на январь http://www.segodnya.ua/img/article/7857/75_main.1483620498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/75_tn.1483620498.jpg Финансы Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие тарифы ЖКХ и послепраздничная нехватка налички

До 28 гривен: эксперты дали прогноз по курсу доллара на январь

Сегодня, 14:47

Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие тарифы ЖКХ и послепраздничная нехватка налички

Курс доллара может подняться. Фото: ТАСС
Курс доллара может подняться. Фото: ТАСС

Курс продажи безналичного доллара в Украине в декабре вырос на 6,4% до 27,2 грн., наличного – на 2,6% до 27,55 грн. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра ForexClub в Украине.

Основной причиной нестабильности курса, по словам экспертов, стала национализация ПриватБанка, в результате который на рынок вышел большой объем наличной гривни вкладчиков банка, а также возмещение НДС экспортерам за несколько дней до Нового Года, что спровоцировало нехватку предложения на межбанке.

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По прогнозам аналитиков, курс гривни на наличном рынке до конца января может находиться в диапазоне 27 – 28,5 грн за доллар. Превышение этого уровня, по мнению экспертов, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

Курс наличного доллара в январе может составить 27 – 28,5 грн, безналичного – 26,25 – 27,5 грн. 
Средний курс продажи наличного евро в Украине, исходя из базового сценария, может колебаться в диапазоне 27,8 – 30 грн.
Диапазон колебания курса продажи наличного рубля в январе может составить 0,42 – 0,48 грн. 

Сдерживать спрос на иностранную валюту, по данным анлитиков, будут высокие коммунальные затраты, которые ограничивают доступный у населения ресурс на покупку валюты. Кроме того, спрос будет ограничивать сезонное сокращение наличности после новогодних и рождественских праздников.

"Снижение лимита наличных операций до 50 тыс. грн со стороны НБУ будет сдерживать теневой сектор экономики и, соответственно, сокращать долю валютных операций. Однако, эффект от введения новой меры будет ощутим через некоторое время", – отмечает старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

Эксперт допумкает, что отток депозитов и средств с корсчетов ПриватБанка продолжится из-за недоверия населения и бизнеса к банковской системе. "В зависимости от агрессивности оттока, гривневые средства будут поступать, в том числе на наличный валютный рынок, продавливая спрос. При активном оттоке валютных депозитов, возможно формирование нехватки валюты в банке, которую "Приватбанк" будет компенсировать покупкой валюты на межбанке, что может создать дисбаланс между спросом и предложением", – добавляет эксперт.

Как сообщалось, в НБУ отрицают, что рост курса доллара связан "Приватом".

Сегодня, 5 января, Нацбанк заметно снизил курс доллараГривня на укрепилась из-за ситуативного переизбытка иностранной валюты.

Напомним, в мире доллар против корзины основных валют повысился на 1,2%. Рост американской валюты был сформирован в ожидании трех этапов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в 2017 году, вместо ранее ожидаемых двух этапов повышения ставки. Кроме того, ФРС в декабре повысил учетную ставку на 0,25%, в то время как европейский и японский центральные банки подтвердили свои планы по стимулированию экономик.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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