Доллар к 27: НБУ вышел на межбанк спасать гривню

Курс американской валюты уже превышал психологическую отметку, но немного откатился

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении валютного аукциона по продаже валюты на межбанковской рынке. Согласно сообщению Нацбанка, продать планировалось до 100 млн долларов.

Аукцион состоялся на 12:30. До этого времени НБУ должен принимал заявки банков. Регулятор продавал доллары по курсу не ниже 26,85 гривен.

Тем временем, торги по доллару на межбанке стартовали с роста американской валюты. К 11:35 курс американской валюты вырос до 26,9/27 грн.

Однако после объявления аукциона НБУ котировки опустились до 26,87/26,97.

Курс доллара в ходе торгов:

Напомним, вчера, 27 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара резко повысился – на 28 – 32 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,7 гривни за доллар.

На сегодня, НБУ установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 27,83 грн;

10 российских рублей – 4,37 грн.

Таким образом, официальныйкурс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился саразу на 36 копеек.

НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко, эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке