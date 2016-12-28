Доллар к 27: НБУ вышел на межбанк спасать гривню
Курс американской валюты уже превышал психологическую отметку, но немного откатился
Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении валютного аукциона по продаже валюты на межбанковской рынке. Согласно сообщению Нацбанка, продать планировалось до 100 млн долларов.
Аукцион состоялся на 12:30. До этого времени НБУ должен принимал заявки банков. Регулятор продавал доллары по курсу не ниже 26,85 гривен.
Тем временем, торги по доллару на межбанке стартовали с роста американской валюты. К 11:35 курс американской валюты вырос до 26,9/27 грн.
Однако после объявления аукциона НБУ котировки опустились до 26,87/26,97.
Курс доллара в ходе торгов:
Напомним, вчера, 27 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара резко повысился – на 28 – 32 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,7 гривни за доллар.
На сегодня, НБУ установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,65 грн;
1 евро – 27,83 грн;
10 российских рублей – 4,37 грн.
Таким образом, официальныйкурс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился саразу на 36 копеек.
НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко, эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке
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