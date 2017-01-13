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Доллар в Украине может подскочить до 31 гривни – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7879/52_main.1484306473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/52_tn.1484306473.jpg Финансы Специалист считает, что итогам текущего года гривня заметно обесценится

Доллар в Украине может подскочить до 31 гривни – эксперт

Сегодня, 13:20

Специалист считает, что итогам текущего года гривня заметно обесценится

Курс доллара в Украине поднимется еще выше, уверен эксперт
Курс доллара в Украине поднимется еще выше, уверен эксперт. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Девальвация гривни по отношению доллару до конца года может составить 10 – 15%. Такое мнение высказал финансовый аналитик Егор Перелыгин.

"По отношению к среднему курсу на межбанке она составит 10-15% к концу года (до уровня 30 – 31 грн/долл. – Ред.)", – сказал эксперт.

Перелыгин отмечает, что на сегодняшний день украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.

"Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро", – полагает эксперт.

Как сообщалось, гривня начала новый виток падения в декабре. После нового года украинская валюта несколько укрепилась, однако на этой неделе девальвация ускорилась. 

Нацбанк объяснил падение  гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.
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Источник:

УНИАН

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