Два российских банка могут потерять доступ к SWIFT из-за санкций – СМИ

Сегодня, 03:21

Оба банка находятся под санкциями США и Евросоюзав из-за работы в Крыму

Два российских банка могут потерять доступ к SWIFT из-за санкций. Фото: CoinDesk
Два российских банка могут потерять доступ к SWIFT из-за санкций. Фото: CoinDesk

Американская компания Finastra, обладающая правами на программное обеспечение для работы с международной системой расчетов SWIFT, отказалась от сотрудничества с двумя российскими банками, попавшими под санкции, сообщает российское издание "Ведомости".

По данным издания, доступ к SWIFT отключат Российскому национальному коммерческому банку, который сейчас работает преимущественно в оккупированном Крыму и является системообразующим для региона, и Темпбанку.

Finastra планирует прекратить сотрудничество с этими банками до 31 августа. Банки могут переподключиться к программному обеспечению от самой SWIFT, но для этого нужно заключить договоры и потребуется несколько десятков тысяч долларов. И это нужно сделать до 31 августа.

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РНКБ попал под санкции Евросоюза в 2014 году, в следующем году против банка ввели санкции США. Темпбанк находится под санкциями из-за помощи режиму Башара Асада, а также из-за сотрудничества с подсанкционными компаниями и людьми. С недавних пор в Темпбанк была введена временная администрация.

Ранее Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT сообщила, что приостановила работу с банками Корейской народной демократической республики (КНДР), на которые были наложены санкции ООН.
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