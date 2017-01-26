Курс доллара в Украине замедлит рост – эксперт
Глава инвестиционной компании прогнозирует девальвацию гривни в 2017 году в пределах 10%
Среднегодовая девальвация гривни, составившая в 2016 году 15%, в 2017 году замедлится и составит до 10%. Такой прогноз дал сегодня глава инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
"В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн за 1 доллар США", – сказал он на конференции ЕБА в Киеве.
Фиала напомнил, что в 2016 году среднегодовой курс гривни ослаб до 25,55 грнда 1 доллар, в 2015 году до 21,83 грн за у доллар.
Он также добавил, что Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн за доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка 1,5млрд долларов США.
Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.
Как сообщалось, сегодня, 26 января, официальный курс доллара составил 27,2 грн, снизившись по сравнению со вчерашними значениями на 3 копейки, и таким образом вернувшись на уровни двухнедельной давности. Доллар дешевеет уже шесть дней подряд.
Напомним, эксперты говорят, что снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.
При этом, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе.
Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.
Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
- Аналитики Bloomberg считают, что волатильность гривни в ближайшее время будет незначительной и украинская валюта станет самой стабильной из проанализированных в обзоре.
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