Курс доллара в Украине замедлит рост – эксперт

Глава инвестиционной компании прогнозирует девальвацию гривни в 2017 году в пределах 10%

Среднегодовая девальвация гривни, составившая в 2016 году 15%, в 2017 году замедлится и составит до 10%. Такой прогноз дал сегодня глава инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

"В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн за 1 доллар США", – сказал он на конференции ЕБА в Киеве.

Фиала напомнил, что в 2016 году среднегодовой курс гривни ослаб до 25,55 грнда 1 доллар, в 2015 году до 21,83 грн за у доллар.

Он также добавил, что Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн за доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка 1,5млрд долларов США.

Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.

Как сообщалось, сегодня, 26 января, официальный курс доллара составил 27,2 грн, снизившись по сравнению со вчерашними значениями на 3 копейки, и таким образом вернувшись на уровни двухнедельной давности. Доллар дешевеет уже шесть дней подряд.

Напомним, эксперты говорят, что снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

При этом, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.