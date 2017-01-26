Курс доллара в Украине замедлит рост – эксперт

Сегодня, 11:43

Глава инвестиционной компании прогнозирует девальвацию гривни в 2017 году в пределах 10%

Курс доллара в Украине замедлит рост &ndash; эксперт

Среднегодовая девальвация гривни, составившая в 2016 году 15%, в 2017 году замедлится и составит до 10%. Такой прогноз дал сегодня глава инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

"В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн за 1 доллар США", – сказал он на конференции ЕБА в Киеве.

Фиала напомнил, что в 2016 году среднегодовой курс гривни ослаб до 25,55 грнда 1 доллар, в 2015 году до 21,83 грн за у доллар.

Он также добавил, что Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн за доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка 1,5млрд долларов США.

Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.

Как сообщалось, сегодня, 26 января, официальный курс доллара составил 27,2 грн, снизившись по сравнению со вчерашними значениями на 3 копейки, и таким образом вернувшись на уровни двухнедельной давности. Доллар дешевеет уже шесть дней подряд.

Напомним, эксперты говорят, что снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале.

При этом, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
инфляция, доллар, нбу, Нацбанк, прогноз, девальвация, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, девальвация гривни
Все новости по теме Курс валют.

Вы сейчас просматриваете новость "Курс доллара в Украине замедлит рост – эксперт". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Доллар дешевеет. Фото: Pixabay

Доллар в Украине вернулся к посленовогоднему курсу

Сегодня, 09:07

Гривня продолжает укрепляться в официальных курсах Национального банка

Экономика

В МЭРТ рассказали о зарубежных инвестициях в Украину. Фото: forex-investor.net

В МЭРТ рассказали о росте зарубежных инвестиций в Украину

Вчера, 18:09

Иностранные инвестиции во все сектора экономики, кроме банковского, в январе-ноябре выросли в 1,5 раза

Финансы

В НБУ рассказали о мошенничестве крупных заемщиков. Фото: focus.ua

В Украине сформировалась культура мошенничества – НБУ

Вчера, 15:06

В Нацбанке рассказали, как мошенничество заемщиков влияет на приоритеты при кредитовании бизнеса в Украине

Экономика

В НБУ ожидают замедление инфляции

В НБУ рассчитывают на замедление инфляции

Вчера, 13:23

Ваврищук отметил, что прогнозы на 2017 год и среднесрочную перспективу носят характер "осторожно-позитивных"

Финансы

Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине падает пятый день кряду

Вчера, 08:51

Американская валюта официально потеряла в цене еще десять копеек

Политика

Еврокомисар Йоханнес Хан. Фото: AFP

Еврокомиссар Хан сделал прогноз по "безвизу" для Украины

24 Января, 13:53

Европейский политик прокомментировал и вопрос ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации

Экономика

В Кабмине ожидают увеличения притока инвестиций в Украину. Фото: zn.ua

Камбин дал прогноз по прямым инвестициям в Украину на 2017 год

24 Января, 12:36

Правительство Украины ожидает увеличение притока инвестиций примерно на 700 млн долларов

Финансы

Курс доллара в Украине упал. Фото: 401kcalculator.org

В Украине падает курс доллара

24 Января, 08:35

Евровалюта снова подорожала в курсах Национального банка

Финансы

Курс может опять подняться в феврале

Доллар начал дешеветь из-за валютных интервенций НБУ

24 Января, 07:38

Эксперты: спрос на доллар среди импортеров поднимет курс

Финансы

Что будет с курсом гривни. Фото: архив

В Украине может резко измениться курс гривни: прогноз аналитиков

24 Января, 05:40

Курс национальной валюты, по прогнозам аналитиков, на этой неделе может укрепиться до 40 копеек 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования