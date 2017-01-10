Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович http://www.segodnya.ua/img/article/7870/39_main.1484077320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/39_tn.1484077320.jpg Финансы Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины

ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович

Сегодня, 22:29

Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины

Марош Шефчович. Фото: AFP
Марош Шефчович. Фото: AFP

Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба КМУ.

Сообщается, что Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины.

"Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.

Кроме того, как отметили в КМУ, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности по обеспечению украинских и европейских потребителей природным газом.

Напомним, 30 декабря 2016 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.
нафтогаз, ЕС, гройсман, кму, Владимир Гройсман, Шефчович

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Украинские школы получили от Китая 23,5 тысячи новых компьютеров – Гройсман

Сегодня, 21:04

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft

Законы

Кабмин в среду соберется на заседание. Фото: AFP

Стало известно, чем Кабмин займется на своем первом заседании в 2017 году

Сегодня, 17:10

Правительство намерено работать над планом гражданской защиты на этот год, а также над соглашением с Норвегией

Экономика

Управление "дочками" "Нафтогаза" будет происходить по-новому. Фото: zn.ua

Кабмин ограничил власть правления "Нафтогаза"

Сегодня, 13:20

"Дочками" энергокомпании теперь будет в большей степени заниматься наблюдательный совет

Политика

Елена Зеркаль. Фото: Twitter

В МИД рассказали, какие реформы ждут Украину в 2017 году в рамках ассоциации с ЕС

Сегодня, 11:29

По Соглашению об ассоциации с Евросоюзом Украина должна провести 3 реформы в 2017 г. в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Экономика

"Газпром". Фото: gazprom.ru

Из-за резкого похолодания в РФ Газпром может устроить провокацию против Украины – Нафтогаз

8 Января, 12:11

Как отмечается, вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС, тогда крайними он пытается сделать Киев

Украина

Украинские энергосети готовы к морозам. Фото: Новости Крыма

Энергосистема Украины готова к лютым морозам - Минэнергоугля

6 Января, 15:06

Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.