ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович

Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба КМУ.

Сообщается, что Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины.



"Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", – говорится в сообщении.



В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.



Кроме того, как отметили в КМУ, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности по обеспечению украинских и европейских потребителей природным газом.



Напомним, 30 декабря 2016 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.