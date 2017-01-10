ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович
Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины
Европейский Союз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности после принятия некоторых законопроектов. Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шефчович во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба КМУ.
Сообщается, что Марош Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины.
"Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", – говорится в сообщении.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.
Кроме того, как отметили в КМУ, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности по обеспечению украинских и европейских потребителей природным газом.
Напомним, 30 декабря 2016 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.
Вы сейчас просматриваете новость "ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности – Шефчович". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии