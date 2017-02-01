Финансовый гороскоп на февраль: Овнам вернут долги, а Стрельцы переживут энергетический всплеск

Прибыльные дни: 11, 16, 18, 27

Убыточные дни: 1, 6, 14, 22

С деньгами в этом месяце будет полная неразбериха. То вы будете прилагать максимум усилий, но финансы либо не будут появляться либо будут уплывать в неизвестном направлении. То судьба будет преподносить подарки в виде неожиданных денежных поступлений. Относитесь ко всему спокойно — шаткий период продлится недолго, а ваши связи с коллегами активизируются. Возможны удачные поездки.

Прибыльные дни: 5, 11, 22, 27

Убыточные дни: 1, 4

Февраль для представителей этого знака обещает стать весьма благоприятным. Велики шансы получения более высокой должности и повышения авторитета в глазах начальства. Но необходимо выработать четкую тактику ведения важных сейчас дел и придерживаться ее. Старайтесь учиться чему-то новому и применять эти знания в повседневной жизни, правильно планируйте свое время и не отказывайтесь от помощи.

Прибыльные дни: 1, 11, 13, 27

Убыточные дни: 2, 8

В феврале Овнов порадуют новые деловые контакты, но вот финансовое положение будет нестабильным, и только к концу месяца все утрясется. Для этого надо будет действовать упорно и смело, проявлять смекалку и быть внимательным к мелочам. Скорей всего, вам вернут давний долг, а партнеры предложат взаимовыгодное сотрудничество. Вообще, поводов для праздника будет много.

Прибыльные дни: 10, 13, 17, 23

Убыточные дни: 1, 4, 8

В этот период Тельцам частенько не будет хватать денежных средств. Но, окрыленные новыми идеями, представители этого знака смогут изыскивать деньги и быстро получать прибыль. На самом деле надо просто пересмотреть свои планы и выстроить их очередность. Иначе финансы будут утекать на всякие безумные идеи. Поэтому детально изучайте риски и тщательней сохраняйте полученные результаты.

Прибыльные дни: 4, 6, 11, 28

Убыточные дни: 1, 9, 17, 19

Месяц спокойный и пассивный, карьера будет зависеть от прошлых достижений. Те, кто подсуетился в январе, будут продолжать рост по накатанной, а те, кто сидел сложа руки, в этом месяце не получал шанс что-то изменить. Начальство будет избегать вас, но и вы не спешите идти с ним на диалог. Делайте качественно свою работу, а там время покажет. Но нужно вовремя проявить инициативу.

Прибыльные дни: 10, 15, 21, 24

Убыточные дни: 1, 3, 19, 28

Период достаточно напряженный: вас могут вынудить покинуть свой пост или отказаться от привычных для вас заработков. Если вы не будете отчаиваться и продолжите упорно трудиться, это через какое-то время приведет к повышению благосостояния и добавит вам уверенности в себе. Следом подтянутся финансовая стабильность, удачные поездки и интересные предложения в плане работы.

Прибыльные дни: 4, 8, 21, 27

Убыточные дни: 3, 11, 19, 23

Благодаря заинтересованности некоторых лиц вы получите покровительство и интересные проекты, но повышение в должности и прибавка к зарплате в этом месяце вам не светят. Впрочем, неработающие представители этого знака смогут превратить в хороший источник дохода свое хобби. Большие траты лучше не планировать — относиться к деньгам стоит рационально, тщательно продумывая каждый шаг.

Прибыльные дни: 14, 16, 20, 26

Убыточные дни: 1, 11, 17, 28

Ваш девиз этого месяца: "Кто владеет информацией — тот владеет миром". От вашего умения слушать будет зависеть и ваш финансовый успех. Постарайтесь охватить как можно больше источников: займитесь самообразованием, вникайте, о чем говорят коллеги и начальство. Это не только сулит неплохие деньги в будущем, но даже сегодня вы можете начать увеличивать прибыль и обрести душевный покой.

Прибыльные дни: 22, 23, 26, 28

Убыточные дни: 2, 3, 12, 19

В этом месяце вы будете прилагать множество усилий для достижения своих целей, и ваше упорство будет вознаграждено. У вас все получится, несмотря на мнение окружающих, которое будет для вас не очень лестным. Ближе к 20-му напряжение в отношениях спадет, и вы будете поощрены как финансово, так и морально. Но не спешите тратить заработанное: отложите деньги, в ближайшем будущем они вам понадобятся.

Прибыльные дни: 3, 6, 22

Убыточные дни: 8, 11, 19

Февраль посвятите развитию уже начатого дела, даже если оно кажется вам бесперспективным. На самом деле вы не выбрали еще все возможности затеянного предприятия. Не спешите приступать к чему-то новому, более того — будьте осторожны с новыми людьми и не спешите подписывать важные документы — семь раз отмерьте. Отложите пока важные решения. Если наберетесь терпения, все задуманное осуществится.

Прибыльные дни: 7, 9, 17, 23

Убыточные дни: 1, 25, 28

Этот период обещает Стрельцам невиданный энергетический всплеск и неуемную жажду деятельности. Вероятны хорошие деловые перспективы. Но денежную удачу, скорей всего, принесут старые, проверенные годами методы и стратегии. При этом все придется делать самому, переложить на кого-то работу и ответственность не получится. Доверяйте интуиции, верьте в лучшее и не позволяйте предчувствиям затуманивать разум.

Прибыльные дни: 1, 9, 13, 15

Убыточные дни: 22, 25, 27, 28

В феврале вам стоит закрепиться на достигнутых рубежах. Вы сможете превратить то, что еще недавно давалось большими усилиями, в обычную работу со стабильным и надежным доходом. Также вы можете рассчитывать на повышение зарплаты или премию. Но старайтесь не включаться в интриги, поменьше обсуждать начальство и высказывать свое недовольство по любому поводу.