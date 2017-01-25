Где получить грант: в Финляндии дадут денег на стартапы, в Чехии — за лучший дизайн

Сегодня, 08:30

Этой зимой проходит конкуркус стартапов, а еще можно получить стажировку в Европейском суде

По всему миру существуют бесплатные и даже оплачиваемые стажировки и гранты на развитие. Фото:
По всему миру существуют бесплатные и даже оплачиваемые стажировки и гранты на развитие. Фото:. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Начало нового года принесло целый список различных мероприятий, полезных как для карьеры, так и для развития личности: грантовых программ, стажировок, конкурсов, бесплатной онлайн-литературы о бизнесе и продвижении себя. Они проходят в разных уголках мира, но благодаря интернету доступны каждому украинцу — как правило, достаточно лишь подать заявку онлайн. Обзор наиболее интересных и актуальных этой зимой сделал для "Сегодня" Михаил Поздняков, бизнес-тренер и HR-эксперт.

КОНКУРС СТАРТАПОВ ПО-ФИНСКИ

До 28 февраля принимаются заявки на участие в международном конкурсе стартапов Global Startup Challenge. Онлайн-соревнования доступны для представителей практически всех профессий — нужно лишь подать заявку с описанием решаемой с помощью идеи проблемы. Авторы лучших проектов будут приглашены на фестиваль Ship, который пройдет будущим летом в Финляндии, и поучаствовать в конкурсе Pitch Captain competition.

Поездка (авиаперелет, проживание, регистрационный взнос) будет оплачена для трех финалистов. Обещают также призы и вливание в стартап-сообщество Nordic start-up community. Бизнес-модель примут к рассмотрению, если ее автор старше 18-ти, а самому стартапу не более 3-х лет. Заявки подаются на сайте организатора www.shipfestival.org.

МЕЧТА КАЖДОГО ФОТОГРАФА

Британская компания Royal Caribbean UK & Ireland намерена нанять фотографа на летнюю стажировку-2017. Стажеру предстоит отправиться в трехнедельное плавание с июня по июль и посетить Нью-Йорк, страны Карибского бассейна, Азии и Средиземноморья (у компании 25 кораблей, курсирующих в 250 направлениях по всему миру). В ходе путешествия нужно будет делать и выкладывать фото и видео в Instagram (упор — на особенностях и комфорте каждого судна). За проделанную работу фотографу причитается грант 3000£ и оплата расходов, а также бесплатный доступ ко всем сервисам кораблей: рестораны, бассейны, водные горки, фитнес-центр и т. д.

Чтобы претендовать на участие, кандидаты старше 21 года с отличными навыками работы в соцсетях должны просто разместить в Instagram фото и короткое видео своих путешествий с хештегом @RoyalCaribbeanUK и #ExtraordinaryExplorer. Подробности — на сайте компании www.royalcaribbean.co.uk.

КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

До 13 февраля еще есть время подать заявку на участие в международном конкурсе дизайнеров Best in Design. Для этого нужно быть не старше 30 лет и представить свой дизайн в одной из категорий: дизайн продукта, дизайн в промышленной сфере, дизайн в сфере моды, дизайн в сфере коммуникации (работы, презентованные не ранее 1 января 2015 года). 28 апреля в Злине (Чехия) будут определены победители. Им достанутся награды: Гранд приз — €4000 и возможность стажироваться в дизайнерской компании, приз за 1-е место — €1000 и возможность стажироваться в дизайнерской компании, 2-е место — €300, 3-е место — €200. Заполнить анкету можно на zlindesignweek.com.

В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Дважды в год в Европейском суде проводится стажировка для студентов последних курсов и выпускников (в управлении исследований и документации, управлении связей, генеральном директорате по вопросам перевода, секретариате Общего суда). Чтобы попасть в ограниченное число оплачиваемых стажеров, нужно быть как минимум бакалавром в области политологии или юридических наук, уметь читать на французском и отправить форму заявки вместе с CV и копией диплома обычной почтой в Люксембург (адрес и прочие детали — на сайте curia.europa.eu).

Длительность программ — до 5 месяцев, а в случае, если стажировка проходит в департаменте перевода, она занимает 10—12 недель и устраивается для молодых переводчиков, которые владеют актуальными в момент подачи заявки иностранными языками. Чтобы попасть на зимнюю стажировку, которая пройдет 1 октября—28 февраля, документы должны быть отправлены до 30 апреля. Следующий набор — на летнюю стажировку, намеченную на 1 марта—31 июля 2018 года, объявят не раньше лета, а документы нужно будет отправить до 30 сентября.

УМНОЕ ЧТЕНИЕ — САММАРИ

Интернет-проект Smartreading (www.smartreading.ru) снова балует читателей бесплатным доступом к саммари (конспекты, вытяжки наиболее полезной информации из полезных бизнес-книг). На текущий момент библиотека содержит 247 книг-саммари (год назад их было около 180) и всем зарегистрировавшимся дарит возможность бесплатно почитать 6 из них.

ВОЛОНТЕРЫ БЕЗ ДЕНЕГ И ГРАНИЦ

Обычно за программы международного волонтерства нужно платить посредникам. Но есть и бесплатный способ договориться о предоставлении помощи напрямую с теми, кому она нужна, например, с помощью группы Worldwide Volunteering на сайте бюджетных путешественников www.couchsurfing.com. Так, прямо сейчас волонтеров ждут отельеры на острове Ко Мак в Таиланде. Отель на 15 комнат с рестораном не справляется с наплывом гостей в горячий сезон (длится включительно до апреля) и приглашает поработать официантом или уборщиком. Трехразовое питание и чистый уголок для сна предоставят.

Есть неплохой шанс пожить в Индии на Гоа: органическая ферма близ Хампи приглашает любителей-огородников. Хозяин фермы предлагает бесплатное проживание, обучение фермерскому делу и экскурсии в Хампи (деревня, расположенная посреди руин Виджаянагара, столицы древней империи) по выходным. На 4 га здесь выращиваются инжир, манго, папайя, сахарный тростник и кукуруза — можно помогать владельцу или арендовать участок за символическую плату (около $100 в месяц) и возделывать его самому в атмосфере индийской глубинки.

На лошадиное ранчо близ Мендосы (Аргентина) требуются сотрудники: молодая пара занимается катанием туристов на лошадях, нужна помощь в уходе за животными. Предлагают размещение на ранчо и полный пансион, возможность обучиться науке содержания лошадей и животноводству. Принимают на срок от 2-х недель.
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Автор:

Татьяна Негода

Источник:

"Сегодня"

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