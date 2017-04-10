Гонтарева рассказала, когда в Украине воскреснет кредитование

Банки погашают задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования и накапливают ресурсы

Украинские банки могут уже сейчас начинать полномасштабное кредитование. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

"В украинских банках есть финансовые ресурсы для начала полномасштабного возобновления кредитования, а это более 100 млрд грн и 5 млрд долларов свободной ликвидности", – сообщила Гонтарева.

Также глава НБУ отметила положительную тенденцию – банки погашают задолженность перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

"На начало моей каденции в Нацбанке задолженность по рефинансированию банков составила 11,7 млрд грн. Сегодня этот показатель в платежеспособных банках составляет 15,2 млрд грн, из которых 14,4 млрд грн – государственный Приватбанк и 0,5 млрд – на Укргазбанк. Общая задолженность неплатежеспособных банков перед Нацбанком на сегодня составляет 45,2 млрд грн, остальное уже погашено", – сообщила глава регулятора.

По ее словам, наиболее болезненный этап восставновления банковской системы Украины в плане кредитования уже пройден.

"Сейчас мы смотрим в будущее с позитивом. Банковская система выходит на прибыльную деятельность. Банки настроены на оживление кредитования. Наиболее болезненные шаги уже сделаны", – отметила Гонтарева.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой НБУ может стать нынешний глава Совета Нацбанка Александр Данилишин.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.

"Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.