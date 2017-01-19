Гривня станет самой стабильной валютой – Bloomberg

Волатильность гривни в ближайшее время будет незначительной и украинская валюта станет самой стабильной из проанализированных в обзоре аналитиков Bloomberg. Согласно данным агентства, через три месяца курс гривни останется практически таким же, как на начало 2017 года.

Согласно подсчетам аналитиков, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны.

Аналитики считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место. Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии – 12,6%, Египте – 17,4%, Аргентине – 23,7%. Ну и лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%.

Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария. Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Напомним, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году. Национальный банк Украины (НБУ) при этом рассчитывает достичь 8% инфляции.