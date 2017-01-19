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Гривня станет самой стабильной валютой – Bloomberg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/63_main.1483545878.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/63_tn.1483545878.jpg Финансы Украине больше угрожает инфляция, чем девальвация, уверены аналитики

Гривня станет самой стабильной валютой – Bloomberg

Сегодня, 16:20

Украине больше угрожает инфляция, чем девальвация, уверены аналитики

Гривне прочат стабильность. Фото из архива
Гривне прочат стабильность. Фото из архива. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Волатильность гривни в ближайшее время будет незначительной и украинская валюта станет самой стабильной из проанализированных в обзоре аналитиков Bloomberg. Согласно данным агентства, через три месяца курс гривни останется практически таким же, как на начало 2017 года. 

Согласно подсчетам аналитиков, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны.

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Аналитики  считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место. Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии – 12,6%, Египте – 17,4%, Аргентине – 23,7%. Ну и лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%.

Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария. Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Напомним, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году. Национальный банк Украины (НБУ) при этом рассчитывает достичь 8% инфляции.
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Источники:

РБК-Украина, "Сегодня"

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