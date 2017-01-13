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Гривня в пике: курс доллара в Украине снова подскочил http://www.segodnya.ua/img/article/7878/48_main.1484290504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/48_tn.1484290504.jpg Финансы Евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже дорожает

Гривня в пике: курс доллара в Украине снова подскочил

Сегодня, 08:53

Евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже дорожает

Доллар снова дорожает. Фото: 401kcalculator.org
Доллар снова дорожает. Фото: 401kcalculator.org

На сегодня, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,25 грн;
евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 14 копеек. Накануне доллар упал на 7 копеек после серьезного подорожания. 

Евро вырос сразу на 63 копейки и пробил психологическую отметку в 29 грн.

Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

Напомним, 12 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 4 – 6 копеек. Торги закрылись котировками 27,26 – 27,34 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
доллар, нбу, курс, евро, гривня, курс валют, курс доллара
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"Сегодня"

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