Гривня в пике: курс доллара в Украине снова подскочил
Евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже дорожает
На сегодня, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,25 грн;
1 евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 14 копеек. Накануне доллар упал на 7 копеек после серьезного подорожания.
Евро вырос сразу на 63 копейки и пробил психологическую отметку в 29 грн.
Российский рубль "поправился" на 8 копеек.
Напомним, 12 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 4 – 6 копеек. Торги закрылись котировками 27,26 – 27,34 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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