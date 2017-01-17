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Гройсман объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7890/10_main.1484653901.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/10_tn.1484653901.jpg Финансы Премьер-министр верит в скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке

Гройсман объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Сегодня, 13:50

Премьер-министр верит в скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке

Доллар в Украине дорожает. Фото: ТАСС
Доллар в Украине дорожает. Фото: ТАСС

Колебания курса гривни, которые на текущий момент фиксируются на валютном рынке Украины, являются исключительно сезонными. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, Национальный банк Украины (НБУ) располагает всем набором инструментов для того, чтобы стабилизировать ситуацию и успокоить настроения на рынке. 

"Я думаю, что колебания носят сезонный характер. Много было факторов давления, курс увеличился за период времени, когда деловая активность уменьшилась. Это закономерно. Но я разговаривал с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой – Ред.), и она очень четко меня заверила, что Нацбанк делает все для того, чтобы не допустить спекулятивных колебаний. Валютных резервов в стране достаточно, чтобы ситуация была нормальной и курс оставался в прогнозных параметрах. Колебания прекратятся", – сказал глава правительства.

Напомним, курс доллара в Украине после новогодних праздников стремительно растетЭксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
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Источник:

УНИАН

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