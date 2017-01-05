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Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн http://www.segodnya.ua/img/article/7857/61_main.1483618214.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/61_tn.1483618214.jpg Финансы По словам премьера, ключом к снижению курса доллара является энергонезависимость Украины

Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн

Сегодня, 14:09

По словам премьера, ключом к снижению курса доллара является энергонезависимость Украины

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua
Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Премьер заявил, что энергонезависимость страны приведет к снижению курса доллара до 18,5 грн.

"Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", – сказал Гройсман.

Гройсман также отметил, что развитие добычи украинского газа ячвлятся ключевым приоритетом правительства.

"Наша задача развивать собственную добычу, причем именно государственной компанией, сокращать закупку энергоносителей за рубежом, и мы уже можем говорить о том, чтобы в 2016 году мы имели не минус, а плюс в добыче. Я радуюсь этому, следовательно, мы пошли правильным путем. А в новом году добавим к тому уровню газодобычи, который имеем сегодня, еще где-то плюс 500 млн кубических метров газа", – рассказал Гройсман.

Напомним, Гройман также рассказал об особенностях формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.
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