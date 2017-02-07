Грозит ли Украине дефолт: зачем набираем кредиты и как будет отдавать

Украина ожидает очередной транш от МВФ, но и без него государственный долг достиг 71 миллиарда гривен

На каждого украинца приходится десятки тысяч гривен государственного долга. Общая задолженность Украины – почти 71 миллиард долларов. Эксперты уверены: без очередного транша от МВФ экономику Украины ждут сильные потрясения. При этом, долговая нагрузка на страну растет – в 2019-м придется вернуть около шести миллиардов долларов. Для сравнения, кредитный транш, который Украина ожидает на данный момент – около миллиарда долларов. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, зачем Украина берет кредиты и к чему это может привести.

Грозит ли Украине дефолт

Эксперты говорят: опасным для Украины станет 2019 год, к этому моменту, рассказывает аналитик "Альпари" Антон Козюра, государственным предприятиям, Нацбанку и Министерству финансов придется выплатить по внешним долгам около 14 миллиардов долларов. Но большая часть этой суммы – около шести миллиардов – приходится именно на 2019-й, отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

В связи с этим в 2019-2020 годах, если экономика не ускорит темпы роста, Украине грозит дефолт, уверен Паращий. "У нас осталось два с половиной года, чтобы провести реформы. Не просто поставить галочки, а реально реформировать экономику. Если у нас не будут реформы, очень сложным станет 2019-й. В принципе, мы сможем эти долги погасить, но нам нужна уверенность кредиторов, инвесторов что деньги, которые мы одолжим, мы вернем. Еще важно – уровень госдолга по отношению к ВВП. Сейчас он достиг порядка 80%, если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019-м это будет означать дефолт", – говорит эксперт.

"В принципе, мы сможем эти долги погасить, но нам нужна уверенность кредиторов, инвесторов что деньги, которые мы одолжим, мы вернем. Еще важно – уровень госдолга по отношению к ВВП. Сейчас он достиг порядка 80%, если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019-м это будет означать дефолт", – говорит эксперт.

По словам Александра Паращия, МВФ прогнозирует рост ВВП на 10% год (в этом году НБУ предполагает рост на уровне 2,8%). "Прогнозы МВФ по экономическому росту Украины (10% от ВВП в год, – ред.) пока что выглядит слишком оптимистичными – особенно в части роста ВВП в долларовом эквиваленте. Скорее всего, в такой рост МВФ закладывает эффект от реформ", – считает Александр Паращий.

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Погашение кредитов планируется, в том числе, за счет внешних заимствований, отмечает Антон Козюра. Если Украина продолжит сотрудничество с международными кредиторами, ситуация дефолта стране не грозит. "В виду того, что погашать предлагается за счет новых заимствований, можно сделать вывод – Украине не грозит банкротство до тех пор, пока она получает поддержку и кредитные линии со стороны институциональных инвесторов", – считает Козюра.

Будет ли транш от МВФ

От транша Международного фонда зависит помощь и от других международных кредиторов. Фактически, кредит МВФ дает "зеленый свет" и для других кредиторов. Чтобы получить средства, Украина должна подписать меморандум о сотрудничестве, в котором возьмет на себя определенные обязательства. Как на днях заявил министр соцполитики Андрей Рева, одна из ключевых рекомендаций, на выполнении которой настаивает МВФ, – повышение пенсионного возраста для украинцев. Это рекомендуют сделать для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда. По итогам этого года дефицит Пенсионного фонда достигнет 141 миллиарда гривен, в прошлом году – около 145 миллиардов гривен.

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Если украинское правительство не договорится с МВФ, так или иначе придется выходить на внешние рынки за кредитами и брать их под большие проценты, поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Какое-то время без кредитов Украина сможет использовать деньги золото-валютного резерва. При этом, как подсчитал Устенко, в золото-валютном резерве находится 15,5 миллиардов долларов, 4 миллиарда из них – чистый резерв, а остальное – деньги МВФ.

На данный момент главное препятствие, которое не позволяет согласовать меморандум МВФ с Украиной, земельная и пенсионная реформы. Так, международные эксперты советуют открыть рынок земли и, как уточнил министр Рева, повысить пенсионный возраст. Если меморандум будет согласован, кредит Украина получит в течение нескольких месяцев. "Мы находимся в тесном контакте по оставшимся вопросам и завершаем обсуждение меморандума о сотрудничестве. Завершение третьего пересмотра и заседание совета директоров МВФ будет в ближайшие несколько недель. Точную дату сказать не могу", – сообщил пресс-секретарь департамента внешних отношений фонда Уильям Мюррей.

Объем ожидаемого транша – около миллиарда долларов. Деньги пойдут в золото-валютный резерв Национального банка.

Сколько должна Украина

На данный момент государственный долг Украины достиг 82,6%. По информации Минфина, Украина должна 71 миллиард долларов, или 1,9 триллионов гривен. За прошлый год госдолг вырос на 8,3%, или на 5,47 миллиардов долларов.

"В течение января-декабря 2016 сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 357,58 миллиардов. При этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 5,47 миллиардов", – говорится в данных статистики, опубликованном Министерством финансов.

Фото: архив

Главные причины роста задолженности Украины: капитализация национализированного "Привата" (банк обойдется Украине в 148 миллиардов гривен) и девальвации гривни (курс с начала до конца 2016-го "похудел" с 24 до 27,19 гривен за доллар).

Экономисты уверены: государственный долг Украины превысил допустимый максимум, рассказывает Антон Козюра. "Общепринятым порогом отношения госдолга к ВВП для развивающихся стран принято считать уровень 60%, тогда как для стран развитых эта планка может быть смещена существенно выше и даже превысить объем госдолга. Что касается Украины, то на данном этапе это соотношение несколько выше 80%, что само-по себе является весьма тревожным сигналом", – отмечает эксперт.

"Общепринятым порогом отношения госдолга к ВВП для развивающихся стран принято считать уровень 60%, тогда как для стран развитых эта планка может быть смещена существенно выше и даже превысить объем госдолга. Что касается Украины, то на данном этапе это соотношение несколько выше 80%", – отмечает аналитк.

В государственный бюджет на текущий год заложено снижение объема госдолга до уровня 1,720 триллиона гривен, при том, что дефицит бюджета планируется вновь погашать за счет внешних заимствований.