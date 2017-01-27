Инвесторы вывели из Украины 700 млн долларов

Сегодня, 09:46

В Нацбанке отчитались о репатриации дивидендов

Инвесторы выводят дивиденды. Фото: Pixabay
Инвесторы выводят дивиденды. Фото: Pixabay

Иностранные инвесторы в 2016 году вывели из Украины дивиденды на 700 млн долларов. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает "ЛІГАБізнесІнформ".

"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на 700 млн долларов", – уточнил Сологуб.

Сейчас регулятор готовит план репатриации дивидендов в 2017 году.

Напомним, 13 июня 2016 года Нацбанк одобрил покупку нерезидентами валюты для выплаты дивидендов за 2014 – 2015 годы. В июле-августе они с этой целью купили 234 млн долларов.
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