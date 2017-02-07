Как изменится курс доллара в Украине: прогноз аналитиков

Сегодня, 05:50

К концу недели официальный курс доллара, по прогнозам "Альпари", будит находиться в диапазоне 27,0-27,4 гривни 

Какой курс доллара ждать в Украине. Фото: архив
Какой курс доллара ждать в Украине. Фото: архив

В Украине курс доллара по отношению к гривне, достиг временного равновесия. За минувшую неделю официальный курс американской валюты снизился с 27,19 до 27,08 гривен, или на 0,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, напротив, вырос с 27,12 грн. до 27,28 гривен. К концу этой неделе, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс гривни будет находиться в пределах 27-27,4 гривен.

"К концу недели официальный курс доллара и доллар на межбанке останутся в диапазоне 27,0-27,4 гривен. Курс наличного доллара в банках может незначительно снизиться до 27,1/27,6 гривен", – прогнозирует аналитик.

В связи с ростом котировок доллара на межбанке в понедельник, когда они достигали 27,36 гривен. Нацбанк вышел с аукционом по продаже валюты, предложив рынку 30 миллионов долларов. Банки предъявили спрос на 19,1 миллионов, а продано было в результате 15,8 миллионов

"Решимость НБУ погашать вспышки спроса на валюту должна успокоить рынок, и тенденция последних дней по удорожанию доллара, вероятнее всего, не будет иметь своего продолжения, и рынок стабилизируется вблизи нынешних уровней", – считает Вадим Иосуб.
рынок, доллар, нбу, Нацбанк, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Как изменится курс доллара в Украине: прогноз аналитиков ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Курс доллара в Украине упал. Фото: Рixabay

Курс доллара в Украине ползет вниз

30 Января, 08:15

Евро и рубль тоже дешевеют в официальных курсах Национального банка 

Финансы

Курс евро упал. Фото: архив

В Украине резко снизился курс евро

31 Января, 08:20

Доллар тоже снизился в цене по официальному курсу Национального банка

Финансы

Евро вырос, а доллар падает

Курс евро в Украине подскочил после падения, доллар дешевеет

1 Февраля, 08:24

Курс российского рубля вновь остался практически неизменным

Финансы

Курс доллара в Украине упал. Фото: 401kcalculator.org

Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

2 Февраля, 09:50

Американская валюта официально стоит дешевле 27 гривен

Финансы

Доллар в Украине может подскочить еще выше. Фото: Pixabay

Почему взлетел доллар и что будет с курсом: эксперты дали прогноз на февраль

2 Февраля, 12:58

Гривню могут подвести проблемы экспортеров, и политика Дональда Трампа

Финансы

Доллар подорожал

Курс доллара в Украине поднялся выше психологической отметки

Вчера, 08:46

Официальная стоимость доллара вернулась на уровень прошлой недели

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования