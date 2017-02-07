Как изменится курс доллара в Украине: прогноз аналитиков

В Украине курс доллара по отношению к гривне, достиг временного равновесия. За минувшую неделю официальный курс американской валюты снизился с 27,19 до 27,08 гривен, или на 0,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, напротив, вырос с 27,12 грн. до 27,28 гривен. К концу этой неделе, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс гривни будет находиться в пределах 27-27,4 гривен.

"К концу недели официальный курс доллара и доллар на межбанке останутся в диапазоне 27,0-27,4 гривен. Курс наличного доллара в банках может незначительно снизиться до 27,1/27,6 гривен", – прогнозирует аналитик.

В связи с ростом котировок доллара на межбанке в понедельник, когда они достигали 27,36 гривен. Нацбанк вышел с аукционом по продаже валюты, предложив рынку 30 миллионов долларов. Банки предъявили спрос на 19,1 миллионов, а продано было в результате 15,8 миллионов

"Решимость НБУ погашать вспышки спроса на валюту должна успокоить рынок, и тенденция последних дней по удорожанию доллара, вероятнее всего, не будет иметь своего продолжения, и рынок стабилизируется вблизи нынешних уровней", – считает Вадим Иосуб.