Как изменится обмен валют в Украине после отмены пенсионного сбора

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5132, который предусматривает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд при валютообменных операциях. По мнению банкиров, это поспособствует выравниванию стоимости валюты в банках и на черном рынке, но, вместе с тем, упростит жизнь нелегальным обменникам, поскольку теперь налоговики не смогут закрывать их за неуплату указанного сбора. К тому же, в банках продолжают действовать ограничения на покупку валюты, пишет UBR.

За отмену валютного сбора банкиры и общественные деятели выступали сразу после его введения (тогда он составлял 0,5%), но еще более активно об этом заговорили после резкого повышения размера сбора до 2%. Ведь объемы официального рынка упали почти в 2,5 раза: люди и бизнес стали покупать более дешевую валюту у серых менял, которые продавали ее без сбора.

Закон, который поддержал парламент, вступит в силу 1 января 2017 года. Поэтому только со следующего года валютные цены банков приблизятся к цифрам черного сегмента и смогут с ними конкурировать. И только после сближения курсов белого и черного рынков какая-то часть клиентов теневых менял пойдет в официальные обменки.

"Можно ожидать некоторый отток клиентов с черного рынка в официальный сегмент — банки и легальные обменные пункты. Однако отток будет умеренным. И не сможет существенно повлиять на сокращение объемов черного рынка, так как он обслуживает неформальную экономику", — отметил главный аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько.

Из тени выйдет не больше 50 млн доллров в месяц, считают эксперты.

По мнению опрошенных банкиров, от теневиков отвернутся 10-15% их клиентов. Это будут те, кто одноразово покупает не больше 400 долларов.

"Покупка валюты в сумме до 12 тыс. грн через банки станет идентична покупке на черном рынке или в обменке. Или даже дешевле, пока есть расхождения курсов продажи разными операторами", — отметил старший аналитик Forex Club в Украине Андрей Шевчишин.

Но большинство украинцев и дальше будут обслуживаться у менял. Причина — сохранение ограничений на покупку валюты в пределах суммы эквивалентной 12 тыс. грн. Как только сумма покупки будет выходить за границы валютного ограничения, покупатель будет идти на черный рынок, говорят банкиры.

"Процесс сокращения теневого рынка произойдет не моментально после вступления законопроекта в силу из-за все еще действующих административных ограничений. Сокращение будет ускоряться, если в дальнейшем будет проводиться либерализация валютного рынка", — считает директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Украинцы шли к менялам не только из-за 2%-ного сбора, говорят банкиры. Фото: AFP

По различным оценкам, доля теневого валютного рынка в Украине сейчас составляет минимум 50% всего валютообмена. Хотя часто эксперты называют и более значимые цифры. В качестве аргумента приводят официальные объемы до введения сбора (1,5-2 млрд долларов) и после его повышения до 2% (300-400 млн долларов в месяц). Как минимум, трехкратная разница между обоими показателями — это то, что дополнило и без того существующие теневые операции, уверены финансисты.

"При снятии ограничений на валюту, черный рынок бы сузился до размера, необходимого для обеспечения теневого сектора. Пока же серый и черный рынок обеспечивают всю теневую экономику, внешние операции, сбережения и инвестиции. Поэтому ожидаем плавный эффект детенизации. По нашим расчетам из тени выйдет не больше 50 млн доллров в месяц", — подсчитал Шевчишин.

В чем эксперты точно видят позитив отмены 2% сбора — так это в ослаблении психологического влияния на граждан. Ведь в моменты неопределенности с курсом черный рынок быстро завышает цены на доллар, нагнетая ситуацию.

"Курс коммерческих банков в большей степени ориентирован на безналичный рынок. Поэтому без 2% сбора курс черного рынка будет стремиться к выравниванию с официальным рынком, что будет способствовать уменьшению ажиотажа. Влияние на безналичный рынок будет незначительным, тут все определит спрос и предложение, а также НБУ", — добавил эксперт.

Яркое доказательство возможностей спекулянтов — ситуация на рынке в последние дни, когда черный рынок поднял доллар к отметке 28 грн/долл., игнорируя тенденции официального сегмента и межбанковского рынка. "Рост курса наличного доллара был непропорционален его межбанковским значениям и реальному спросу со стороны населения, нагнетая ситуацию", — констатировал Куринной.

Эксперты также отмечают, что отмена 2% сбора при сохранении ограничения по покупке не более 12 тыс. грн может даже упростить жизнь менялам. Ведь их не за что будет закрывать — раньше налоговики могли их вывести с рынка именно за неуплату сбора, а теперь это козырь у фискалов исчезнет.