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Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов http://www.segodnya.ua/img/article/7877/60_main.1484239034.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/60_tn.1484239034.jpg Финансы В течение года курс будет колебаться около 30 грн. Эксперты: повлияют заробитчане и цена нефти

Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов

Сегодня, 08:14

В течение года курс будет колебаться около 30 грн. Эксперты: повлияют заробитчане и цена нефти

Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Гривня снова дешевеет. Вчера в некоторых обменниках курс дошел до 28,9 грн/$, а в среднем наличный доллар продавали по 28,48 грн, покупали — по 27,73, что на 50 коп. дороже, чем днем ранее. Финансовые аналитики прогнозируют, что в наступившем году нацвалюту ждет неминуемая девальвация. Как поведет себя курс в течение года, выясняла "Сегодня".

Основная причина удешевления гривни — нестабильность мировой экономики, слабый пока рост нашей экономики и зависимость Украины от импорта энергоносителей, которые снова начали дорожать.

По подсчетам экспертов ГК FOREX CLUB в Украине, за 2016 г. гривня обесценилась на 12,9%, или примерно на 3 грн, войдя в 10 самых слабых валют мира, но все же намного отстав от пятерки антилидеров (см. инфографику).

Девальвация произошла из-за превышения импорта над экспортом, прежде всего на него повлияла закупка газа перед отопсезоном, нестабильность цен на сырьевых рынках и национализация "ПриватБанка", разъяснил нам старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

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"Главный внешний риск — начавшаяся торговая война между США и Китаем (начнут продавать товары в другие страны по заниженным ценам, чтобы сделать их конкурентноспособными. — Авт.), способная спровоцировать кризис, выход из которого страны будут видеть в девальвации нацвалют. И Украина не сможет находиться в стороне, — считает Шевчишин. — В базовом сценарии ожидаем среднегодовой курс 27—28,5 грн/$. Но при негативном развитии событий гривня может ослабеть до 28—30,5 грн/$ и больше, в зависимости от политики НБУ и правительства".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко более пессимистичен: "Средний курс по году — 30 грн/$, но может быть и 27—27,5, если совпадут такие факторы: увеличится приток валюты от заробитчан и экспортеров зерна и металла, цены на нефть не вырастут более $70/баррель (сейчас $56), НБУ перестанет закрывать банки, а власти начнут активнее проводить реформы. Иначе возможно и 33 грн/$. Пока вероятность того, что курс к концу года будет ниже 30 грн/$, равна более 50%".
доллар, обмен валют, гривня, курс валют, курс доллара
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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